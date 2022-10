Côte d'Ivoire: Et c'est reparti pour l’Abissa de Tiapoum!

La belle cité de Tiapoum, dans la région du Sud-Comoé, sera en attraction du 16 au 30 octobre prochain. Et ce, à l’occasion de l’Abissa de Tiapoum, avant la clôture dans la première quizaine du mois de novembre dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. Les grandes articulations des festivités de cette cérémonie en pays N’Zima-Kotoko, ont été données le dimanche 02 octobre à Marcory lors d’une rencontre d’information avec des populations de la commune.

L’Abissa de Tiapoum démarre le 16 octobre prochain. Ce qui est prévu

De fait, le Président du Comité d’Organisation (PCO), Samuel Kouassi, a fait savoir qu’à partir du 16 octobre prochain, l’Abissa va démarrer avec la semaine silencieuse qu'on appelle en N'Zima, le Siedou. ‘’Cette semaine durant laquelle tout se prépare avec les esprits, précède la semaine festive qu'on appelle le Kundum qui appelle à l'unité. C'est une semaine bruyante et populaire au cours de laquelle, tous les fils et filles de Tiapoum sans distinction, se retrouvent autour de l'Edogbélé pour danser ensemble l'Abissa’’, explique-t-il.

Par ailleurs, il y aura de nombreuses animations comme la parade du Roi dans les rues de Tiapoum suivie de celle des 7 familles N’Zima qui sont deux éléments clefs de l'Abissa, des courses de pirogues, des concours culinaires, des concerts live, des animations avec DJ, le tout avec la proximité de maquis géants pour faire la fête. Cependant, l’enclavement de Tiapoum a longtemps fermé les portes à l'éclosion aux yeux du monde de son Abissa. C’est pourquoi, depuis quelques années, l’honneur est faite à redonner à l'Abissa de Tiapoum toute ses lettres de noblesse à travers une organisation bien particulière.

Toutefois, que l’Abissa en pays N'Zima marque la fin d'une année et le début d'une autre. C'est une fête populaire durant laquelle les populations concernées expriment leur joie de rentrer dans la nouvelle année. L’Abissa se pose donc comme un facteur de cohésion. ‘’Il s’agit d’une sorte de célébration de la démocratie en pays N’Zima. Parce qu’en période d’Abissa, on peut parler ouvertement au Roi et aux autorités sans avoir peur de rétorsion. Il s’agit surtout, dans un exercice de vérité, de poser les problèmes, faire le bilan des actions politiques, économiques et sociales de la région concernée à travers des preuves d’actes de gestion.

Ainsi, le Roi par exemple peut être interpellé sur une situation qu'il aurait mal appréciée. Nous appelons cet exercice, la critique sociale’’, indique le PCO. Comme chaque année, le festival Abissa de Tiapoum est toujours placé sous le patronage et la présence effective de sa Majesté Kroutchi IV, Roi des Adouvlais Sohié dont Tiapoum est le chef-lieu de royaume. Toutes les populations sont invitées à venir massivement à Tiapoum pour célébrer une fête assurément qui sera inoubliable.