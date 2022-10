Côte d'Ivoire: Le Programme PEPITE ou bâtir les Locomotives Économiques de demain !

Considéré comme l’un des programmes clés de la Vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara, pour le renforcement des chaînes de valeurs domestiques, le Programme économique Pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE) a été officiellement lancé, le mardi 05 octobre 2022, à Abidjan-Plateau, par le Premier Ministre Patrick Achi. Cette cérémonie a également marqué le lancement officiel du site d'inscription au PEPITE, www.pepite2030.gouv.ci, et l'appel officiel à candidature, afin d’identifier les PME et PMI ayant le plus grand potentiel de transformation et d’impact, et dont le développement accéléré permettra de renforcer le tissu entrepreneurial dans les chaînes de valeurs stratégiques tournées vers l’export, ainsi que pour celles ayant un fort impact domestique.

Économie : le Premier Ministre, Patrick Achi, lance officiellement le Programme économique Pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE)

S’inscrivant dans la continuité des Plans de développement nationaux (PND) et mettant l’accent sur plusieurs « grappes » sectorielles, prioritaires pour accélérer la transformation productive du pays, PEPITE vise à soutenir l’entrepreneuriat et à faire émerger les entreprises ivoiriennes, startups, très petites, petites ou moyennes à fort potentiel et avec un positionnement stratégique. "Le Programme Économique Pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises, notre programme PEPITE-Côte d’Ivoire, destiné aux entreprises de plus petites tailles, mais à fort potentiel, vise à construire les Locomotives Économiques ivoiriennes de demain ! Construire les futures Locomotives Économiques de la Côte d’Ivoire à partir de PME et PMI à haut-potentiel, voici l’ambition du Programme PEPITE !", a indiqué Patrick Achi.

Pour le Premier Ministre Patrick Achi, le PEPITE est un programme "gagnant-gagnant" devant bénéficier d'une palette de mesures de soutien de l'État et de ses partenaires au développement, allant d’une assistance au renforcement des capacités, à des mesures financières, fiscales et règlementaires, en passant par un accès privilégié à la commande publique ou une exposition nationale et internationale privilégiée. "PEPITE-CI est un programme d’excellence basé sur un processus de sélection compétitif, transparent et traçable qui permettra aux meilleurs de devenir bien meilleurs et aux grands de devenir des géants", a relevé le Chef du gouvernement. Il a assuré que le processus de recrutement audit programme sera "particulièrement transparent et permettra aux meilleurs de devenir bien meilleurs et aux grands de devenir des géants".

"La sélection sera réalisée par un jury d’experts nationaux et internationaux, en se fondant sur une grille de critères généraux d’éligibilité et de critères d’évaluation intrasectoriels. L’objectif global est d’enrôler dans ce programme d’accompagnement 1 500 entreprises sur dix ans, soit en moyenne 150 entreprises par an", a-t-il annoncé. Pour ce faire, il a appelé et encouragé les entrepreneurs et opérateurs économiques à se mobiliser pour postuler en masse à ce programme d’excellence, afin de faire de leur entreprise et de leur talent unique d’entrepreneur, un acteur clé de la transformation économique et sociale de leur pays.

"Alors, dès maintenant, rendez-vous sur le site internet dédié www.pepite2030.gouv.ci, pour accéder à toutes les informations utiles, ainsi qu’aux conditions d’éligibilité", a-t-il exhorté. Il a conclu qu'avec le programme PEPITE, l’ambition formidable du Président de la République Alassane Ouattara est d’accompagner, main dans la main, État et Secteur privé, les meilleurs entrepreneurs à réaliser toute l’étendue de leur potentiel économique et à obtenir, à l’horizon 2030, plus d’une centaine de champions nationaux hissant fièrement le drapeau ivoirien sur les sommets de tous les espaces économiques du continent africain. Source : CICG