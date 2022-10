Affaire "Trafic de drogue": Que deviennent Amon de Maison d’Akoula et les autres ?

En Côte d’ivoire, le palace Maison d’Akoula à Assinie multiplie les campagnes publicitaires pour attirer les clients. Qu’est-ce qui se passe dans ce jadis paradis Assinien ?

Maison d’Akoula, une réputation à refaire ?

C’est un peu le temps des vaches maigres du côté d’Assainie pour Maison d’Akoula. Ce célèbre complexe hôtelier situé km 4,5, sur la route d’Assinie Mafia, ne refuse plus autant de monde que par le passé. Ou du moins la réputation qui faisant son charme a été sérieusement écornée par la scabreuse affaire de l’implication d’un de ses associés, propriétaires dans une affaire de trafic de drogue en Côte d’Ivoire.

Ce petit coin de paradis du Royaume de Krinjabo, souvenez-vous, avait été secoué par une affaire judiciaire. En effet, la police ivoirienne a démantelé un vaste réseau de trafic de drogue. Plusieurs personnes ont été arrêtées et placées en détention dans le cadre de cette affaire.

Sur les 7 personnes expédiées à la MACA le 2 juin 2022, un nom avait fortement retenu l’attention des amoureux d’Assinie. En effet, M. Akoula Amon Chauvin-Buthaud, propriétaire du palace 5 Étoiles « Maison Akoula » était sur la liste des personnes soupçonnées, avec Gorayeb Richard (DG des établissements TMGR), Hussein Taan (Des Gâteaux et pains » ou encore Pasta et pizza), Dominique Amata (patron de 911 Sécurité), Dago Yannick de la direction régionale de CIE de San-Pedro, Dosso Karamoko (Directeur de la police criminelle de San-Pedro) et Bakayoko Lama qui lui est officier de police dans la même ville.

L’implication de ces hautes personnalités de la police ivoirienne et du patron du célèbre palace Maison d’Akoula avait amplifié les rumeurs faisant de la Côte d’Ivoire la plaque tournante du trafic de la drogue en Afrique de l’Ouest. Forcément, cette affaire a provoqué une profonde colère chez les Ivoiriens qui n’apprécient pas que leur pays soit cité dans ce type d’affaires.

Après les cyberattaques, Abidjan perle de la poudre ?

La Côte d’Ivoire n’a pas terminé de se défaire de la réputation de pays regorgeant d'un grand nombre de cyberArnaqueurs qu'elle se voit estampillée géant de la drogue en Afrique de l'Ouest à cause de ces personnes soupçonnées. Il est vrai que la justice n’a encore prononcé aucune condamnation, mais le mal semble être fait.

Plus que le pays, cette affaire de trafic de drogue semble avoir porté un sérieux coup à l’image du palace assurément le plus cher de la route d’Assinie Mafia. Pour dormir dans l’une des suites safari lacustre, un bungalow de 90 m2 d’une grande chambre avec 2 couchages (lit king size), les amoureux du lieu déboursaient 450 000 FCFA sans sourciller.

Mais depuis l’éclatement de l’affaire de drogue, il paraît que les choses ne marchent plus aussi bien. Pour parer à cette baisse de clientèle, Maison d’Akoula ne lésine pas sur les moyens. C’est avec de la publicité à outrance qu’elle tente de noyer l’affaire de drogue qui lui colle désormais à la peau, quand bien même aucune condamnation n’a été prononcée contre Akoula Amon Chauvin-Buthaud.

Maison d’Akoula s’est offerte l’image de la méga-star Alpha Blondy pour essayer de ramener du monde dans ses murs. Un choix de la star du reggae qui prête à sourire au regard de son passif avec les produits stupéfiants.

En tout cas, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er décembre 2022, « c’est La "Alpha Blondy forever" sur Afreekaplay!!...» Si vous achetez un album de la star, vous pouvez gagner un séjour de rêve pour 2 personnes d’une valeur de 1.500 000 FCFA dans le palace La Villa d’Akoula.

Où en est la justice avec le dossier des présumés trafiquants de drogue ?

Pendant ce temps, les Ivoiriens eux, s’interrogent sur l’issue de cette affaire de trafic de drogue qui avait fait grand bruit après que des responsables d’Interpol ont mis la pression sur les autorités ivoiriennes pour démanteler le vaste réseau de cocaïne. Avant les arrestations du patron de Maison d’Akoula et les autres suspects, Jürgen Stock (secrétaire général d’Interpol) avait pris contact avec le général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police ivoirienne.

Il avait marqué sa forte préoccupation pour cette affaire de trafic de drogue. Selon Jeune Afrique, Jürgen Stock s’était même engagé auprès de Youssouf Kouyaté« à mettre à disposition des enquêteurs des moyens aussi bien humains que technologiques, y compris au niveau transfrontalier. »

Ce que deviennent les personnes inculpées dans le cadre de cette affaire

Les autorités judiciaires ivoiriennes ne communiquent pas sur cette affaire. On sait cependant que l'instruction de cette affaire qui a des ramifications en Amérique du Sud, en Côte d'Ivoire et en Europe, est toujours en cours.

Les hommes d'affaires suspectés ont été entendus le mois de septembre passé par les juges du pôle pénal, économique et financier. Aucune idée pour l'heure du délai que s'accorde la justice ivoirienne pour boucler cette affaire qui raisonne dans les têtes à chaque fois que le nom Maison d’Akoula revient dans l'actualité.

Les célébrités, le brunch, le menu, la plage, la Com sur Facebook et Instagram...

Avant cette gênante affaire, ce palace comptait parmi les fiertés d'Assinie. Ces dernières années, ce lieu est devenu le passage obligatoire des stars arrivant en Côte d'Ivoire pour des concerts ou pour des visites privés. Les artistes comme Dadju, Fally Ipupa ou les figures du sport africain Didier Drogba et Samuel Eto'o, ou l'ancienne Miss Côte d'Ivoire Olivia Yacé sont des habitués de ce palace.

La puissance de sa communication sur Facebook et Instagram où des images paradisiaques sont constamment affichées, a toujours fait son charme.

Hôtel Assinie : les prix de Maison d'Akoula, la réservation

Pour un séjour à maison d'Akoula, il fallait nécessairement contacter le service de réservation pour les disponibilités et les prix qui sont régulièrement mis à jour en fonction des périodes. Pendant longtemps, le palace affichait toujours complet, surtout à l'approche des week-ends.