Algérie: Quand un passager se moque d'Air Algérie

Première compagnie aérienne en Algérie, Air Algérie a entamé des réformes structurelles depuis le début de l’été pour être au diapason de ce qui se fait de mieux en termes de compagnie aérienne à l’international. Malgré les nouvelles mesures déployées par l’entreprise, la compagnie est encore bien loin des standings internationaux et certains errements l’illustrent bien.

Air Algérie en pleine mutation

Chez Air Algérie, le grand chantier des réformes et des mutations visant à améliorer la qualité des services de la compagnie vis-à-vis de ses clients a été enclenché par la nouvelle direction générale sous le leadership du PDG, Yacine Benslimane qui a pris les rênes de la compagnie dès l’entame de l’été.

La prise de fonction du nouveau PDG de la compagnie coïncide bien évidemment avec la réouverture des lignes de la compagnie vers plusieurs capitales européennes, fermées depuis deux ans à cause de la pandémie à Covid-19. Ainsi, Air Algérie a même revu son offre estivale à la hausse desservant pas moins de 15 villes européennes entre autres : Paris, Madrid, Lisbonne, Lyon, Marseille, Londres, Berlin, Munich, Rome, pour ne citer que celles-à. Dans la même dynamique, la flotte algérienne a également repris ses services vers les capitales africaines.

Au niveau administratif, la direction a opéré des changements à la tête de plusieurs départements afin d’insuffler une nouvelle dynamique au pavillon. Sur le plan technique, l’entreprise a acquis récemment 15 nouveaux appareils pour renforcer sa flotte.

Les carences de la flotte mises à nu par une vidéo

Malgré les efforts conjugués de la nouvelle équipe dirigeante et du ministère des transports pour faire basculer la compagnie dans une nouvelle dimension, Air Algérie a encore du chemin à faire. Alors que sa première classe et ses classes affaires font souvent l'objet de témoignages positifs des passagers, on ne peut pas dire autant pour la classe économique où les passagers font souvent des témoignages négatifs. En effet, lors d’un vol effectué le 4 octobre dernier, un passager à destination de Marseille a enregistré une vidéo qui souligne les tares et les manquements au niveau de l’équipement de l’appareil dans lequel il venait tout juste d’embarquer.

Dans la vidéo posté sur le réseau social Tik tok, on aperçoit le passager en train de montrer un équipement au niveau de son siège qui est très défectueux. Avec un simple geste, il a enlevé sans difficulté le couvert en question. Les traces de rouille apparaissent clairement aux alentours du couvert. Suite à la publication de cette vidéo qui met à nu les errements d’Air Algérie, les internautes n’ont pas manqué de réagir. Entre des messages d’indignation et ironiques, ils ont été très critiques à l’égard de la compagnie.