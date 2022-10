Affaire Dj Arafat - Tina Glamour répond à Aziz 47: ''Laisse mon fils où il est''

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Tina Glamour a répondu au féticheur Aziz 47 qui a révélé qu'il échange avec feu Dj Arafat.

Tina Glamour à Aziz 47: ''Est-ce qu'un mort peut discuter avec quelqu'un ?''

Le médium Aziz 47 a fait des révélations assez troublantes, jeudi, lors de l'émission Peopl'Emik. Il a indiqué qu'il parlait souvent avec le boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat depuis son decès survenu le 12 août 2019 suite à un accident de moto.

«Je parle avec les morts. Depuis le décès de Dj Arafat, je parle avec lui. Il me dit beaucoup de choses. Il a mis sa main dans affaire de Fior, c’est pourquoi le petit mousse. Tina doit faire feat avec lui si elle veut percer», a déclaré Aziz 47 qui faisait ainsi référence à la déclaration de Fior de Bior qui avait émis le souhait de faire un featuring avec la mère du Daishikan, Tina Glamour.

Et la réaction de Tina Glamour n'a pas vraiment pas tardé. Elle a répondu à Aziz 47 dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

'' (...) Je vois des bêtises. Mon frère, laisse mon fils où il est couché là. Quand vous passez à la télévision, enlevez le nom de mon fils dans votre bouche. Ko il est venu te parler ... mon fils repose en paix, c'est pas toi qui paye la tombe, ce n'est pas toi qui paye le gardien qui surveille la tombe ... vos bêtises là, arrêtez. Monsieur Aziz 47, je ne vous connais pas ...'', a lancé Tina Glamour.

Puis d'ajouter: '' Quand le nom de mon fils apparaît comme ça, vous ne me faites pas du bien, il a besoin de repos là où il est. Vous êtes médium, moi je connais aussi des médiums, mais il n'y a aucun médium qui est venu me dire que Dj Arafat est venu frapper à sa porte pour lui parler. Donc pour mon respect et pour le respect de la mémoire de l'enfant que j'ai mis au monde, arrêtons ce débat. Est-ce qu'un mort peut discuter avec quelqu'un? Quand vous faites ça, vous me faites du mal et aussi à ses enfants...''.

S'agissant du featuring avec Fior de Bior, Tina Glamour a affirmé ceci: ''C'est pas possible parce que Fior de Bior et moi , on ne fait pas la même musique. Je n'ai rien contre la musique de Fior de Bior. C'est bon pour les anniversaires des enfants, mais moi je suis une grande dame du Showbiz. Enlevez vos bouches sur ma carrière''.