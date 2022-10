Côte d’Ivoire : La plateforme Com’Afrik au service des entrepreneurs

NMAW, une entreprise basée en Côte d’Ivoire, offre une solution dans le digital en l’endroit des entrepreneurs. L’objectif pour cette structure dirigée par Abraham Ndjorey Nwaw est de faciliter l’insertion communicative des projets de la diaspora.

Côte d’Ivoire : Com’Afrik, nouveau pas dans le digital

Une étude menée par l’OCDE-AFD en 2019 montre que huit millions de personnes des diasporas africaines vivent dans l’Hexagone. Selon Jeune Afrique, 62 % d’entre elles sont désireuses d’investir sur le continent africain.

Cependant, elles font face à des difficultés au niveau de l’accompagnement administratif. De plus, l’absence de solution digitale constitue un autre frein. C’est dans ce contexte que NWAW propose de concevoir des stratégies adaptées à la cible et à leurs attentes, faciliter l’accès à un marché à grande échelle et construire une identité de marque unique pour les entreprises locales à travers sa plateforme Com’Afrik.

"La plateforme Com’afrik, qui devient la première du genre sur le territoire africain a pour but de demander un devis pour la conception de stratégie digitale en un clic et le recevoir en moins de 24h et acheter les stratégies digitales et les recevoir en moins de sept jours", a expliqué son concepteur Abraham Ndjorey Nwaw.

Abraham Ndjorey ambitionne de faciliter l’insertion de plus de 30 entreprises de l’Occident en Afrique, d’aider plus de 100 entreprises locales, mais aussi de toucher plus de 10 pays occidentaux. Cela s’est concrétisé par une signature de contrat avec les entreprises Qenium et Wizodia, le vendredi 7 octobre 2022.

Abraham N’djorey, spécialiste et consultant en communication, est un jeune entrepreneur ivoirien et directeur général de NMAW. Il a débuté avec un vaste champ d'action incluant l'art du spectacle, la promotion de la culture, l'événementiel et la communication avant de se spécialiser avec sa startup dans le domaine de la communication plurimédia.

Il a réalisé des communications pour des entreprise PME et des personnalités de la sous-région telles que Assandé Fargass, Isaac Gnamba Yao (DG de la POSTE / PCA de L'Universal postal Union), et l’humoriste Ramatoulaye DJ.