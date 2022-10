Côte d'Ivoire -Couvert forestier: Laurent Tchagba sollicite l'implication des chefs

Le village de M’Bérié situé dans la sous-préfecture de Grand-Morié, a connu une ambiance particulière le samedi 08 octobre 2022. Et pour cause, Abbé Koffi Pierre a reçu officiellement son arrêté de nomination dans ses nouvelles fonctions d’auxiliaire de l’administration, à la place publique du village situé à 15km d’Agboville, en présence du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, parrain de la cérémonie.

Laurent Tchagba, depuis M’Bérié: « Nous avons la responsabilité de passer de 2,97 à 6,5 millions d’hectares de forêts »

« Je suis heureux de partager avec vous ce moment de convivialité. Ce moment de cohésion, de fraternité et de paix, socle de tout développement. C’est avec joie que j’ai marqué mon accord pour le parrainage de l’investiture du chef de village, couplée à un planting d’arbres et de la finale de la coupe Laurent Tchagba. Sachez chers parents, qu’au-delà de l’aspect parrainage, je suis venu me ressourcer auprès de vous en tant que fils Atchan, allié de peuple Abbey avec qui nous entretenons des relations multiséculaires », a réaffirmé le député d’Attécoubé, en présence d'Aka Koffi Charles, représentant le ministre de la Santé, Dimba Pierre, et le préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Pour l’ancien ministre de l’Hydraulique, le choix du chef de village de M’Bérié est une belle leçon de démocratie car il s’est opéré dans la paix et l’entente, avec la bénédiction de toute la population.

« Chef Abbé, je vous félicite pour avoir répondu à l’appel de tes parents de M’Bérié…Je vous exhorte à la gestion participative. Soyez à l’écoute de tous. Il vous appartient de maintenir un climat de paix et de concorde, qui règne dans le village. Assurez la cohésion entre tous les fils et filles du village. Vous devez également avoir à cœur d’œuvrer pour un village tourné vers le développement et promouvoir les valeurs de tolérance, de pardon et de justice », a-t-il recommandé.

Poursuivant, Laurent Tchagba a appelé les populations à adhérer à la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts initiée par le gouvernement en 2018.

« Nous avons besoin de l’appui des chefs pour la restauration du couvert forestier. En effet, la forêt ivoirienne est très malade. De 16 millions d’hectares de forêts en 1900, nous sommes, aujourd’hui à 2,97 millions d’hectares de forêts…Nous avons la responsabilité de reverser la tendance en passant de 2,97 millions d’hectares actuellement à 6,5 millions d’hectares de forêts d’ici 2030. Sans forêt, il n’y a pas d’eau ni de gite pour les animaux. Et, sans eau, il n’y a pas de vie. Alors, nous devons tous nous mobiliser pour le reboisement. Mais pour faire le reboisement, il faut de la terre disponible. C’est pourquoi, je lance un appel à nos chefs traditionnels afin qu’ils nous accompagnent dans la politique de reboisement dans le milieu rural », a lancé le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba.

Né le 15 septembre 1957 à Agboville, Abbé Koffi Pierre, cadre de Nestlé à la retraite, est marié et père de 08 enfants. Issu de la famille N’Gossê, il succède à Jacob Mambo Okara, toujours en vie.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.