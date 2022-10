Elisabeth Borne en Algérie pour poursuivre la lune de miel Alger-Paris

Les tensions et les crispations qui ont émaillé les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France ces dernières années sont désormais bien loin. A la suite de la dernière visite de travail du président Emmanuel Macron à Alger, Élisabeth Borne, la Première ministre française est arrivée dans la capitale algérienne dimanche 9 octobre 2022 dans le cadre d’une visite de deux jours qui servira à parachever la réconciliation franco-algérienne.

Elisabeth Borne débarque en Algérie pour renforcer l'axe Paris-Alger

Pour sa première visite à l’étranger, en tant que cheffe de gouvernement français, Élisabeth Borne a choisi l’Algérie. Arrivée dans l'après-midi du dimanche , Élisabeth Borne a été reçue à l’aéroport par son homologue algérien, Aïmene Benabderrahmane. Elle a ensuite fait un dépôt de gerbe au Monument des Martyrs ainsi qu’au cimetière Saint-Eugène dans la capitale, où reposent nombre de Français nés en Algérie.

Loin d’être une visite anodine, ce déplacement de la Première ministre française revêt un symbole fort dans les rapports qu’entretiennent désormais Alger et Paris. Cette visite a pour ambition de concrétiser « la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé « paraphé par le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, lors de la dernière visite de ce dernier à Alger fin août.

La Première ministre française a débarqué à Alger avec une délégation ministérielle de haut niveau composé de 16 ministres dont Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, Bruno Le Maire pour l'Économie, Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur ou encore Agnès Pannier-Runacher en charge de la Transition énergétique.

Jeunesse, partenariat économique au menu de la 5ème session du CIHN

Elisabeth Borne a coprésidé dans la soirée de dimanche, le Comité inter gouvernemental de haut niveau (CIHN) avec son homologue algérien. Entre la question de l’épanouissement de la jeunesse, du partenariat économique, plusieurs sujets ont meublé la 5ème session du CIHN tenue dans la soirée du dimanche 9 octobre entre les deux délégations ministérielles.

Ce lundi, Élisabeth Borne devrait déjeuner avec le président Abdelmadjid Tebboune. Les deux personnalités vont aborder à nouveau les six axes de la déclaration d’Alger.

Pour rappel, la déclaration d’Alger a défini six axes pour réaliser un « partenariat renouvelé » entre l’Algérie et la France. Des axes portant notamment sur le dialogue politique à travers le CIHN et des rencontres bilatérales denses, à échéances régulières. Ce qui illustre à bien des égards l'état excellent des relations entre les deux pays.