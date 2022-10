Côte d'Ivoire: Le PCCET dévoile son plan d'actions pour la filière hévéa

Premier pays producteur de caoutchouc en Afrique et 4ème mondial, la Côte d’Ivoire est un important producteur de caoutchouc naturel.

Chaîne de valeur hévéa: Le PCCET veut renforcer la compétitivité du secteur

Entre 2018 et 2020, la production n'a cessé de croître, passant de près de 602.000 tonnes à 955.570 tonnes de caoutchouc sec. Pour accompagner cette dynamique du secteur de l’hévéa, le Projet des Chaines de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET) a conduit une mission élargie d’échanges sur le terrain avec les acteurs du secteur dans les régions de l’Agnéby Tiassa, de la Mé, de l’Indénié Djuablin, du Tonkpi, du Cavally, du Loh-Djiboua, de la Nawa et de San-Pedro.

Les résultats de cette mission conduite dans le cadre d’un dialogue public-privé entre le 01 juillet et le 19 août 2022 seront présentés lors d’un atelier les 11 et 12 octobre 2022 à San Pedro. De façon pratique, il s’agira pour Arthur Coulibaly, Coordonnateur du PCCET, et ses équipes d’analyser de manière participative les contraintes majeures de la chaîne de valeur hévéa. Les participants vont également analyser les causes profondes associées aux contraintes majeures identifiées, proposer des solutions opérationnelles et le plan d’actions de la mise en œuvre desdites solutions.

Sur le plan national, il est important de souligner que le secteur de l’hévéa fournit près de 330 000 emplois directs. Par ailleurs, la production de l’hévéa est caractérisée par la présence de plus de vingt-sept (27) usines cumulant une capacité nominale de traitement d’environ 853 000 tonnes de caoutchouc sec par an. Le PCCET, rappelons-le, est un projet financé par la Banque mondiale et mis en exécution par une Unité de Coordination rattachée au Cabinet du Premier ministre. Le PCCET vise à améliorer l’accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur de l’hévéa, du palmier à huile, de l’ananas, de la mangue du karité, du plastique et du textile & habillement en vue de la commercialisation de produits à forte valeur ajoutée.