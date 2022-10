Entrepreneuriat: L'Ivoirienne Jessica N Guessan indique la voie à l’Afrique

C’est un véritable chef-d’œuvre que vient de réaliser Jessica N Guessan, jeune cheffe d’entreprise ivoirienne. Sur son site, elle a produit une très pertinente réflexion sur la thématique de l’entrepreneuriat. Une dense contribution qui a retenu notre attention tant elle découle de la recherche et du raisonnement scientifique.

Jessica N Guessan plus que jamais engagée dans la promotion de l'entrepreunariat

Pour la jeune patronne d’entreprise, cette notion implique d’autres dont « Le besoin d’entreprendre », à ne pas confondre avec « l’esprit d’entreprendre ». Et dans un contexte purement africain, il s’est agi de décliner le réel rôle de l’entrepreneur africain. Maitrisant, visiblement son sujet, Jessica N Guessan a, d’entrée, planté le décor. «Parler de l’entrepreneuriat, revient à parler de l’entrepreneur. L’approche et la façon diffère selon le type d’environnement ; d’un pays à un autre, d’un continent à un autre », dit-elle. Dans une démarche démonstrative, la cheffe d’entreprise qui se veut Afro-optimisme, s’insurge contre le fait que l’Afrique soit victime de préjugés qui ne lui sont guère favorables.

Alors que le continent est en pleine dynamique, mutation, transformation et mutation. « L’idée que l’Afrique serait la partie la plus arriérée et la plus immobile du monde sous développé est l’un des préjugés des plus erronés. Un préjugé peut-être trop raciste à mon goût. Au contraire, l’Afrique est probablement l’une des parties du tiers-monde qui a subi des transformations les plus profondes au cours des siècles derniers, mais elle continue de changer à un rythme exceptionnellement rapide », déclare t-elle. Toutefois, elle conseille aux dirigeants et populations de se départir de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de l’échec de nombre de programmes économiques et des coups d’Etat.

Pour Jessica N Guessan , la route est, certes longue, pour l’Afrique mais le continent est sur la bonne voie. Il lui faut se défaire aussi tout progressivement, du mauvais héritage issu de la colonisation. Car, selon elle, l’Afrique n’était pas bien formatée quand elle a accédé aux indépendances pour asseoir une vraie politique d’entrepreneuriat. D’ailleurs, l’hégémonie étrangère est restée prégnante. Car, après les indépendances, les législations ont permis, plutôt, d’accompagner le capitalisme occidental. Pour que l’Afrique connaisse une accélération sur la voie de l’entrepreneuriat, Jessica N Guessan conseille de copier les bons modèles et d’adopter les bonnes pratiques.

A cet effet, elle fait tourner les regards vers la Chine. Pays qui s’est métamorphosé, grâce à des reformes hardies. Notamment, des reformes d’ouverture, des reformes de transformation des infrastructures urbaines, des reformes d’urbanisation. Plus récemment, en 2015, la Chine a encouragé l’entrepreneuriat et les start-up. Un entrepreneuriat de masse qui a boosté, également, la consommation de masse. Afro-optimiste de nature, Jessica N Guessan conseille un nouvel état d’esprit et un nouveau modèle politique, économique et social. Elle indique le chemin de notre culture et de notre histoire au sein desquelles, l’Afrique et singulièrement la Côte d’Ivoire peut faire émerger son authenticité.

« Le meilleur développement est surtout endogène », insiste t-elle. Enfin, pour clore sa brillante intervention, elle mise sur la promotion de « L Africapitalisme », un concept cher à Tony Emumelu. Ledit concept affirme que le secteur privé africain a un rôle crucial à jouer dans le redressement de l’Afrique. Il est bon de noter que le site est www.jessicanguessan.com