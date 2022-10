CIHN: Signature de plusieurs accords entre l'Algérie et la France

Pas moins d’une douzaine d’accords ont été signés entre la France et l'Algérie à l’occasion de la visite de travail de deux jours (9 au 10 octobre), effectuée par Élisabeth Borne à Alger. Ces accords ont pour objectif de renforcer la coopération future multilatérale entre les deux pays.

Des accords pour renforcer la coopération multilatérale entre l'Algérie et la France

Le mécanisme d’un partenariat plus dense entre la France et l’Algérie est désormais enclenché. A la tête d’une délégation de 15 ministres, la Première ministre française Élisabeth Borne, est venue parachever la réconciliation entre Paris et Alger dont les rapports diplomatiques ont été tumultueux ces dernières années.

Concrètement, la Première ministre française et son homologue algérien Aimene Benabderrahmane ont coprésidé la 5éme session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), une sorte de conférence des ministres entre les deux gouvernements.

A l’issue de cette session, le comité intergouvernemental s’est notamment entendu pour une coopération dans plusieurs domaines notamment dans l’industrie, le tourisme, l’artisanat ou encore dans l’agriculture.

Dans le domaine de l’économie, un PV de lettre relatif à la restitution de 51 pièces antiques, a été signé par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno le Maire.

L'Economie, l'industrie, le tourisme, la souveraineté au premier plan

Dans le secteur du tourisme, une déclaration d’intention a été signée par le ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, et la ministre française déléguée aux Petites et Moyennes entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et au Tourisme, Mme Olivia Grégoire.

Une autre Déclaration d’intention sur le travail et l’emploi a été signée par le ministre algérien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa et le ministre français du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Olivier Dussopt.

Le ministre algérien de l’Agriculture et du Développement rural et l’industrie agroalimentaire, Mohamed Abdelhafid Henni, et le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau ont paraphé un accord de coopération dans le domaine agricole.

Dans le secteur de l’Enseignement supérieur, le Ministre algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et son homologue français, Mme Sylvie Retailleau ont signé la Déclaration d'intention relative aux instituts des sciences et technologies appliquées (ISTA).

Dans le domaine technologique et numérique, les deux pays entendent également renforcer leurs coopérations. Ainsi une Déclaration d’intention a été signée par le ministre algérien de l’Industrie Ahmed Zaghdar et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle numérique Bruno Le Maire.

«J'ai le sentiment que, ensemble, nous avons avancé et que ce CIHN nous a permis de poser les fondements d'un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses », a déclaré aux médias Élisabeth Borne se réjouissant naturellement de la signature de ses accords.

Le statu-quo sur la question des visas et du gaz

Cette nouvelle dynamique dans la coopération algéro-française n’est pas sans imperfections. Sur des sujets qui fâchent notamment sur la question de la réduction des visas octroyés aux citoyens algériens, il n’y a pas eu d’annonces. Rien non plus sur une éventuelle augmentation des livraisons de gaz vers la France.

Ce point a été évacué par la cheffe de gouvernement français, et pourtant, avant sa visite, des informations faisaient état d’une augmentation de livraison de gaz de l’Algérie à la France. « Nous allons poursuivre nos relations sereines sur le gaz avec l'Algérie », s'est-elle fendue.

En somme cette visite de la Première Ministre française en Algérie ouvre bien des perspectives reluisantes pour l’axe de coopération entre Paris et Alger .