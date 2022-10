Décès de son frère aîné: Danho Paulin, LIDA et la famille Koizan aux côtés de Honorat De Yédagne

L’ancien Président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), Honorat De Yédagne, n’était pas seul dans les moments de tristesse, qu’il a traversés, suite au rappel à Dieu de son frère aîné, Dr Dé Mel Désiré, décédé le 5 septembre 2022 à Abidjan.

Décès de son frère Dr Dé Mel Désiré: Honorat De Yédagne a reçu le soutien de plusieurs personnalités

Trois ans après le décès de sa mère, Dame Obro Wong Jeannette, en octobre 2019, le journaliste Honorat De Yédagne est à nouveau éprouvé par le deuil. L’ancien Directeur général de Fraternité Matin a perdu, depuis le 5 septembre 2022 à Abidjan, son frère aîné Dr Dé Mel Désiré, ex-médecin colonel de la marine nationale; ex-médecin chef du centre de santé du Port autonome de San Pedro et ex-médecin chef du centre médical du port d’Abidjan. Depuis lors, parents, amis, connaissances, collègues et plusieurs hautes personnalités se sont succédé au domicile du défunt sis à la Cité cadre du Port, pour exprimer à la famille éplorée, soutien et compassion dans cette dure épreuve.

Au nombre des personnalités qui pris leur part de deuil, se trouvent l’actuel Ministre des Sports, Claude Paulin Danho; l’ancien ministre Lida Kouassi Moise et la famille Koizan (famille de Mme Henriette Bédié, épouse du président Henri Konan Bédié). Outre ces personnalités qui ont apporté à Honorat De Yédagne, un soutien moral par leur simple présence physique, matériel ou financier, on note le soutien de la grande famille de la presse représentée à son plus haut niveau par Alfred Dan Moussa, actuel Directeur général de l’ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication).

Après plus de 15 années d'absence sur la scène publique, Honorat De Yédagne avait tenté, en 2019, de signer son retour à travers la mise en place du concept d’afterwork pour journalistes, dénommé CAPITAL MEDIA dont le premier numéro a eu pour invité le journaliste-écrivain, Alafé Wakili, Directeur général du quotidien L’Intelligent d’Abidjan, mais la crise sanitaire liée à la survenue de la COVID-19, début 2020, a vite fait de freiner son élan. Espérons que (l’ancien) journaliste réussira à surmonter toutes ces épreuves afin de refaire son coming back. Cette fois, réussi!