Côte d'Ivoire : ASalfo sévèrement recadré par des internautes en colère

Traoré Salif, dit ASalfo, s'est attiré la foudre d'internautes à la suite d'une publication sur son compte Twitter. Le leader du célèbre groupe de zouglou groupe Magic System a été vivement critiqué. Que s'est-il réellement passé ?

Côte d'Ivoire : Pourquoi ASalfo est vivement critiqué après une publication

Dans une publication sur son compte Twitter, ASalfo a partagé un classement du FMI (Fonds monétaire international) dans lequel la Côte d'Ivoire (classée à la 10e position) est le premier pays d'Afrique francophone à entrer au top 10 des pays les plus riches de l'Afrique. Le meneur du quatuor Magic System a également exprimé sa fierté devant cette montée en puissance de son pays.

Cette sortie de l'enfant d'Anoumabo n'a pas été du goût de plusieurs de ses followers. Ceux-ci ont donné de la voix pour critiquer la publication d' ASalfo. "Quand tu regardes Anoumabo, il y a quoi qui te montre que les gens sont riches. Va faire un tour à Yopougon ou Adjamé et viens confirmer que la population vit à l'aise. Il n'y a aucune fierté à brandir ces statistiques bidon quand on voit la misère des populations", a rétorqué un internaute.

Et un autre d'enfoncer le clou : "FMI, Banque mondiale, ONU et j'en passe, c'est du grand n'importe quoi, tout ça pour émouvoir des écervelées et surtout récompenser un de leur meilleur élève qui a multiplié par dix notre dette, on leur doit à vie maintenant, donc ne vous réjouissez pas trop vite."

Les commentaires ont été très corsés à l'égard du compagnon de Tino, Goudé et Manadja. "Quand tu finis de faire le griot, va à Séguéla prendre l'avis de tes parents, parce que chez nous à Ferké on n'a pas encore senti cette richesse", a écrit un internaute. Pour sa part, le mari de Moya n'a pas daigné apporter la réplique à ces critiques.