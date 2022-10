Korhogo: Comment Lass PR traduit en actes la vision du Président Ouattara

Député de la commune de Korhogo, Lacina Ouattara dit Lass PR ne lésine pas sur les moyens pour venir en aide aux populations de sa localité. Le week-end dernier, le Conseiller Technique du Président de la République, Alassane Ouattara, a fait d'importants dons de matériels scolaire et agricole à sa ville.

Korhogo : 10.000 Kits scolaires et 1000 table-bancs offerts par Lass PR aux élèves et écoles

La ville de Korhogo (nord de la Côte d’Ivoire ) était en effervescence le week-end dernier. Et pour cause. Son député Lacina Ouattara, plus connu sous le nom Lass PR, a procédé à la distribution de plusieurs dons de diverses natures. Tout a commencé le vendredi 7 octobre, par la distribution de 10.000 Kits et 1000 table-bancs aux élèves et écoles publiques de la ville. Principaux bénéficiaires: les Lycées Houphouët-Boigny, Moderne, Dominique Ouattara; les collèges modernes sakanogo, Gon Coulibaly; les écoles primaires publiques de SOZORIBOUGOU, MONTAGNE, NANGUIN, NAGNENEFOU, LOGNON, SOBA, JEAN DELAFOSSE, et OUARANIENE de Korhogo.

Aux élèves, Lass PR a demandé d'être assidus et consciencieux afin d'obtenir de bons résultats à la fin de l'année scolaire. "Pour une école de qualité, j'ai profité de l'occasion pour sensibiliser les élèves sur l'impact négatif du fléau des congés anticipés. Je leur ai demandé de s’abstenir des actes de violences visant à perturber les cours à l'approche des congés scolaires", a déclaré le donateur du jour. Le lendemain samedi 8 octobre, le Conseiller Technique du Président Alassane Ouattara a offert d’importants dons agricoles aux femmes de Korhogo. Au total, 3000 femmes issues du monde associatif de la capitale du Poro et agglomérations, exerçant dans le secteur du vivrier, ont reçu entre autres, des semences agricoles, des arrosoirs, des pulvérisateurs et plusieurs tonnes d’engrais.

Pour Lass PR, ces dons s’inscrivent dans la vision du chef de l’État, Alassane Ouattara, pour qui l’autonomisation de la femme et l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, est un défi quotidien. "Nous sommes le prolongement de cette solidarité auprès de nos populations. C'est une tradition encouragée par feu Amadou Gon Coulibaly qui représentait tout un symbole aux yeux de nos populations : générosité, proximité et agent de développement", ne cesse-t-il de le dire.

S’adressant aux récipiendaires, Lass PR a demandé de redoubler d’ardeur au travail et de prendre soin du matériel mis à leur disposition pour le bonheur de tous. C'était en présence des ministres Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et du représentant du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa.