FIFA: Gianni Infantino, seul candidat à sa succession pour un 3e mandat

Président de la FIFA depuis 2016 en remplacement de Sepp Blatter, le Suisse Gianni Infantino va encore conserver le contrôle de l’instance, car seul candidat à l’élection du 16 mars 2023.

Gianni Infantino va briguer un troisième et dernier mandat de quatre ans à la tête de la FIFA

Giovanni Vincenzo Infantino dit Gianni Infantino n’a pas eu d’adversaire pour l’élection du 16 mars 2023. En effet, aucune autre candidature n’a été reçue dans le délai imparti face au dirigeant de la Fifa qui organise la Coupe du monde 2022.

L’instance mondiale du football a donné l’information ce jeudi en relevant que Infantino rempile comme candidat unique pour le scrutin qui devrait avoir lieu à Kigali, au Rwanda.

«Aucune autre candidature n’a été soumise» par les fédérations membres avant le Congrès électif prévu à Kigali le 16 mars prochain, indique la FIFA dans un communiqué, à trois jours de l’ouverture du Mondial qatari (20 novembre-18 décembre).

La réélection de l’Italo-Suisse de 52 ans, qui avait déjà reçu des promesses de soutien notamment d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Océanie, est donc considérée comme acquise. Son troisième mandat courra jusqu’en 2027.

Infantino avait été élu à la présidence au deuxième tour par 115 voix contre 88 pour le Baahreini Salman Al Khalifa, le 26 février 2016 à Zurich. Il a ainsi succédé au Suisse Sepp Blatter en poste depuis 1999. Le 5 juin 2019 à Paris, Infantino avait réélu président de la FIFA en étant déjà seul candidat.

Élu en 2016 avec la promesse de «restaurer l’image de la FIFA», alors engluée dans un scandale planétaire de corruption, le dirigeant italo-suisse de 52 ans avait officialisé sa candidature le 31 mars dernier à Doha, sans qu’aucun adversaire ne se soit déclaré depuis.

La fédération allemande de football (DFB) a néanmoins annoncé mercredi qu’elle ne le soutiendrait pas, et qu’elle aurait souhaité de sa part «une considération plus marquée pour les droits humains ainsi qu’un engagement plus important dans les questions humanitaires», selon son président Bernd Neuendorf, qui réclame par ailleurs un fonds d’indemnisation des ouvriers impliqués dans les chantiers du Mondial-2022.

Avant son accession au sommet de la FIFA, Infantino avait occupé à partir d’octobre 2009 le poste de secrétaire général de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen dont il était le N.2 derrière Michel Platini.