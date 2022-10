France : Gims met fin à sa collaboration avec Indifference Prod

Gims a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le label Indifference Prod. Le membre du groupe de rap français Sexion d'Assaut originaire de Paris (France) a lui-même annoncé la nouvelle dans un communiqué.

France : Gims quitte Indifference Prod sans rancoeur

L'information est tombée le mercredi 12 octobre 2022. La belle idylle entre Gims et Indifference Prod a pris fin. "Je ne tenais pas à rendre ma décision publique, mais elle concerne d’autres artistes, je dois donc clarifier les choses ici : je ne fais plus partie d’indifférence Prod. Je respecte ce qui a été construit, il n’y a aucune rancoeur ni aucun regret, notre collaboration est juste terminée", a déclaré le frère ainé de Dadju sur son compte Twitter.

Indifference Prod est un label qui réunit de grosses têtes de la scène musicale mondiale, notamment Amel Bent, La Zarra, Vitaa, Dadju, Camelia Jordana, Sexion d'Assaut et Sola. L'agence artistique, de productions musicales et de management totalise plus de cinq millions d'albums vendus avec de nombreuses distinctions.

D'abord surnommé Maitre Gims, Gandhi Djuna (de son vrai nom) est né le 6 mai 1986 à Kinshasa, dans l'ancien Zaïre devenu RDC (République démocratique du Congo). Il débarque en France à l'âge de deux ans. Plus tard, le jeune immigré fait partie du groupe Sexion d'Assaut avant de s'engager dans une carrière solo en 2013.

En carrière solo, Gims sort cinq albums, à savoir Subliminal (2013), Mon coeur avait raison (2015), Centure noire (2018), Le Fléau (2020) et Les Dernières Volontés de Mozart (2022).