Football : L' Africa Sports vire le coach Noël Tosi et son staff

Noël Tosi n'est plus à la tête de l' Africa Sports d'Abidjan. L'équipe dirigée par le président Kuyo Téa Narcisse a mis fin au contrat du technicien français et son staff, peut-on lire dans un communiqué officiel publié le mercredi 12 octobre 2022.

Côte d'Ivoire : L' Africa Sports limoge Tosi, le nouvel entraineur bientôt connu

La météo n'est pas du tout clémente au sein de l' Africa Sports. Le club qui évolue en deuxième division depuis deux années broie du noir actuellement. À l'issue de la 4e journée, les Vert et Rouge ont été accrochés par le Zoman FC. Il n'en fallait pas plus pour susciter la colère de Kuyo Téa Narcisse et des Membres associés mobilisés (MAM).

Devant cette contreperformance des Aiglons, le président du club a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, à sa collaboration avec Noël Tosi, coach de sa section masculine de football, et son staff", apprend-on dans une note officielle.

Le grand rival de l'Asec Mimosas a toutefois remercié le l'ancien gardien de buts français et son staff "pour leur engagement et les efforts déployés pendant ces quelques mois à son service". "L'Africa Sports d'Abidjan leur souhaite une bonne continuation et pleins succès dans leurs carrières. L'identité du nouveau coach de l'équipe masculine de football de l'Africa Sports d'Abidjan sera communiquée incessamment", a conclu Kuyo Téa Narcisse.

Noël Tosi a été nommé à la tête du banc de l' Africa Sports le 19 mai 2022 en remplacement de l'ancien international ivoirien Alain Gouaméné.