Côte d'Ivoire : Affi dément une tentative de réconciliation avec Gbagbo

Il ne faut pas du tout s'attendre à une réconciliation entre Pascal Affi N'guessan et Laurent Gbagbo. Du moins, pas pour l'heure. Ces deux personnalités politiques de la Côte d'Ivoire avaient pourtant partagé un passé au sein du FPI (Front populaire ivoirien).

Côte d'Ivoire : Affi N'guessan ne négocie pas de réconciliation auprès de Laurent Gbagbo

Un média proche de Laurent Gbagbo avait publié une information selon laquelle Pascal Affi N'guessan, actuel patron du FPI, négocierait une réconciliation avec son ancien mentor. Dans un communiqué officiel, le Front populaire ivoirien a opposé "un démenti catégorique et ferme à cette information dénuée de tout fondement". Issiaka Sangaré, le secrétaire général du parti à la rose a déclaré que "le FPI n’a engagé aucune action ayant pour finalité de négocier une quelconque réconciliation".

"Le FPI tient à rappeler que, depuis que le parti a pris acte du départ du président Gbagbo, pour créer le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), chacune des chapelles politiques mène ses activités", a continué le proche du député de Bongouanou.

Il y a bien longtemps que Affi N'guessan et Laurent Gbagbo ne regardent plus dans la même direction. Les deux hommes se sont battus pour le contrôle du FPI. L'ex-chef de l'État ivoirien, emprisonné pendant dix ans à La Haye, a finalement pris la décision de remettre le parti à son ancien Premier ministre.

"Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant : il donne le parti et il devient premier vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi ", avait expliqué Gbagbo au cours d'une rencontre avec ses partisans. Il a donc recommandé de créer un nouveau parti politique tout en laissant l'enveloppe vide du FPI à Affi N'guessan.