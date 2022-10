PSG: Achraf Hakimi se prononce sur l'avenir de Kylian Mbappé

Achraf Hakimi a volé au secours de son coéquipier Kylian Mbappé après le nul (1-1) concédé par le PSG face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions mardi. Interrogé sur la supposée envie de départ de Kylian Mbappé, le défenseur marocain à calmer le jeu.

Achraf Hakimi rassure sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG

Comme à l'accoutumée, Achraf Hakimi a été aligné mardi 11 octobre 2022 en tant que piston droit du PSG qui était face au Benfica de Lisbonne dans le cadre de la 4éme journée de la phase de poule de la Ligue Européenne des Champions.

Comme ses autres coéquipiers, l’international marocain a été incapable de faire la différence face à une formation portugaise bien organisée tactiquement et défensivement. La conséquence directe, c’est ce 3éme match nul concédé par le PSG sur les 3 dernières rencontres. Cette énième piètre performance suscite bien des interrogations des observateurs qui estiment que la formation francilienne est en pleine tourmente à cause de certains faisceaux d’indices.

Ces derniers pointent du doigt notamment un éventuel mal être de Kylian Mbappé qui aurait des envies de départ surtout après que ce dernier a découvert que son club aurait orchestré une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux contre sa personne. A la fin de cette rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a marqué le seul but du PSG sur penalty, Achraf Hakimi n’a pas échappé à la question concernant une supposée envie de départ de son coéquipier du PSG.

« On n'a pas parlé de ça. C'est vous qui sortez les choses de leur contexte. Lui est concentré sur le club, il est content ici. Je le vois heureux et je pense que c'est le plus important », a assuré l'ancien Madrilène en zone mixte.

L'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé plombe l'atmosphère au PSG

Cette nouvelle polémique impliquant Kylian Mbappé n’est pas de nature à rasséréner le vestiaire parisien. Luis Campos a beau battre en brèche la question, le PSG est dans une mini crise, la première sous l’air Christophe Galtier et ceci à quelque jours du classico contre l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 11éme journée de Ligue 1.

Pour rappel, le champion du monde français avait prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en juin 2025 avec la formation parisienne. Cette saison il a inscrit 13 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé aurait des envies de départ .