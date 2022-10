Côte d'Ivoire: Voici la vraie histoire du rapprochement Ouattara - Yodé et Siro

Les chanteurs Zouglou , Yodé et Siro, se sont prononcés sur l’échange qu’ils ont eu récemment avec le président Alassane Ouattara lors d’une cérémonie en Italie.

Yodé et Siro: ‘’Le président Ado s'est arrêté pour nous dire: Félicitations et merci‘’

‘’ Les 49 ‘’, tel est le titre de la nouvelle chanson du célèbre duo Zouglou, Yodé et Siro, dévoilée, mardi 30 août 2022. Une chanson entièrement dédiée aux 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plusieurs semaines. C’est à travers des mots forts que nos deux artistes se sont penchés sur cette situation.

"Jamais la patrie ne va vous abandonner. Notre diplomatie fera tout et tout mais pas au détriment de votre mission qui est de protéger les populations. Nous savons que jamais, vous serez heureux de voir des troubles dans votre pays à cause de vous parce que vous êtes des commandos. Ce sont les rivières voisines qui s’échangent les poissons. Ivoiriens et Maliens ne sont pas que des voisins, mais issus de deux pays frères. En un ivoirien, il y a un malien, en un malien, un ivoirien(...)", chantent les artistes.

‘’Président Ado, le peuple Ivoire a confiance en toi, président Ado, les Ivoiriens ont confiance en toi, ça va prendre le temps que ça va prendre mais ils reviendront ; on va danser", entonne Yodé, le lead vocal du groupe.

Bien qu’ayant été très durs avec le président Alassane Ouattara et son régime dans leur dernier album dévoilé debut juillet 2020, Yodé et Siro ont réussi à faire plaisir au président ivoirien grâce à cette chanson en hommage aux soldats ivoiriens arrêtés au Mali.

Le Chef de l’Etat a d’ailleurs félicité les enfants de Gbatanikro lors d’une cérémonie qui a eu lieu récemment en Italie. Ce sont les artistes, eux-mêmes, qui ont fait cette révélation lors d’une conférence de presse en prélude à la célébration de leurs 25 ans de carrière.

"Nous avons reçu l'appel de notre ministère de tutelle pour nous dire qu'on était invité à participer à la messe pour la paix en Côte d'Ivoire, ça nous a fait plaisir. Après la messe, nous étions arrêtés, c'est comme cela qu'on a vu le Président passer. Arrivé à notre niveau, il s'est arrêté pour nous dire: "Félicitations et merci pour la chanson Commando pour les soldats". Ça nous a fait plaisir aussi car ça montre que la Côte d’Ivoire ne garde pas les rancœurs, c'est la Côte d’Ivoire de joie dans laquelle on se dit ce qu'il faut mais qui va toujours de l'avant", ont confié Yodé et Siro qui rappelons-le, avaient interpellés il y a quelques mois, après avoir fustigé le régime Ouattara et le procureur Adou Richard lors d’un spectacle à Yopougon.