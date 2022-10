Francophonie: La création d'un visa des affaires au coeur de la CMAAP 5

Organisée par Africapresse.Paris et le CAPP (Club Afrique de la Presse parisienne), la cinquième conférence mensuelle des ambassadeurs africains de Paris (CMAAP 5), était placée sous le thème : « La Francophonie économique peut-elle se relancer en Afrique ? et contribuer à la relance post-Covid ?».

La Francophonie veut accroître l'influence des pays francophones dans la prise de décisions internationales

Cette rencontre qui s’est déroulée le jeudi 6 octobre 2022 a été l’occasion pour les membres du panel de rappeler les liens et relations que tissent leurs pays respectifs avec la Francophonie et l’importance de son développement.

M. Khalid EL BERNOUSSI a rappelé les fondements et le fonctionnement de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Créée le 20 mars 1970 à Niamey, l’OIF, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service des populations.

Le partage des expériences et des bonnes pratiques, la concertation, la solidarité, la collaboration inclusive avec une multitude de réseaux institutionnels, universitaires et de la société civile sont les valeurs ajoutées qui guident son action.

L'OIF apporte à ses 88 États et gouvernements un appui qui vise à accroître l'influence des pays francophones dans la prise de décisions internationales en matière de développement économique.

Renforcer la Francophonie face au développement du Commonwealth en Afrique ?

La relance des économies africaines était au cœur des travaux de cette cinquième rencontre des ambassadeurs.

Alors que deux pays africains, membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ont récemment décidé de rejoindre le Commonwealth, la question de l’attractivité de la Francophonie économique est revenue au premier plan de l’actualité, particulièrement à la veille du Rassemblement des entrepreneurs francophones (REF), organisé par Medef international à Abidjan ((27-28 octobre), ainsi que du prochain sommet de l’OIF à Djerba (19-20 novembre).

C’est dans ce contexte que sont intervenus :

SEM Liliane Massala, Ambassadeur du Gabon à Paris, Haut Représentant auprès de l’OIF ;

S.E. M. Vijayen VALAYDON, Ambassadeur de MAURICE et nouveau Président du Groupe des Ambassadeurs francophones de Paris ;

M. Jean-Lou BLACHIER, Président du GPF (Groupement du patronat francophone) ;

M. Patrice ANATO, entrepreneur, ancien député français d’origine togolaise, ancien co-Président, à l’Assemblée nationale du groupe Diplomatie économique avec l’Afrique ;

S.E. M. Cheik KEITA, Ambassadeur de mission ONU-IHRC, représentant spécial pour l’Afrique, et Président de OBA, Open Business Africa ;

M. Khalid EL BERNOUSSI, Spécialiste de programme à la Direction de la Francophonie économique et numérique (OIF) ;

M. Denis DESCHAMPS, Délégué général de la CPCCAF (Conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones).

S’exprimant sur le sujet de l'entrée du Gabon au Commonwealth (second pays Francophone à rejoindre récemment cette organisation anglophone avec le Togo), SEM Liliane Massala a indiqué que "cela n’empêche pas de continuer à garder les rapports proches de la Francophonie, car il n’y a pas d’exclusivité requise pour collaborer avec les pays du Commonwealth".

Un visa Francophone des affaires pour faciliter les échanges économiques dans la Francophonie

Au lendemain du sommet Ambitions Africa 2022 organisée par Business France, la question du visa refusé à certains participants de pays d'Afrique francophone, a été abordée par les membres du panel, présents le 6 octobre.

C’est en ce sens que SEM Liliane Massala a suggéré l’étude d’un point majeur permettant de maintenir et développer le dynamisme des relations entre les pays membres de la Francophonie : la capacité à circuler librement et simplement.

Aussi a-t-elle abordé le projet de la mise en place d’un visa Francophone des affaires qui permettrait aux 88 pays de circuler plus librement et de renforcer les échanges économiques au sein de la Francophonie.

SEM Liliane Massala a également lancé un appel aux entreprises françaises à venir s’installer au Gabon pour bénéficier des nombreuses richesses du pays dans une optique de partenariat Gagnant-Gagnant.

En format hybride, en présentiel (inscription obligatoire) et transmises en direct sur Youtube, les rencontres des ambassadeurs africains attirent de plus en plus de participants désireux de construire des relations gagnant-gagnant entre la France et les pays africains.

Rendez-vous donc en novembre pour la prochaine rencontre.

CR photo @Steve Lorcy