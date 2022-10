Côte d'Ivoire : Les médecins privés réfléchissent sur une meilleure offre sanitaire

Les médecins membres du Syndicat national des Médecins privés de Côte d’Ivoire (SYNAMEPCI), sont réunis à Yamoussoukro depuis le jeudi 13 octobre jusqu'au dimanche 16 prochain en vue de réfléchir sur les réponses à apporter à l'amélioration de la prise en charge des populations.

Comment le SYNAMEPCI veut améliorer l'exercice professionnel dans le secteur privé de la santé en Côte d’Ivoire

"Développement des structures sanitaires privées en Afrique : Modèle, défis et solutions pour une accessibilité à des soins de qualité et à des pratiques innovantes". C'est sous ce thème que se tiennent à Yamoussoukro, le 5ème congrès du SYNAMEPCI et la 3ème édition des journées de la Médecine libérale (JMLCI).

Ces assises devront permettre de dégager un consensus pour relever les défis et apporter les stratégies et les solutions efficientes pour une accessibilité des populations à des soins de qualité et à des pratiques innovantes. Autrement dit, il s'agira, pour ces professionnels du secteur de la santé, d'élaborer de façon consensuelle, avec l'Etat, le modèle de développement adapté aux structures sanitaires privées en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire.

Organisées en collaboration avec le Syndicat national des chirurgiens-dentistes du secteur privé de Côte d’Ivoire (SYNACDEPCI), ces journées devraient également permettre entre autres, d'analyser les réformes en cours concernant la libre circulation régionale et le droit d'établissement des professionnels de la santé, la couverture médicale universelle, le principe du tiers payant et le conventionnement Etat-secteur privé sanitaire.

Représentant le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Professeur Soro a salué un SYNAMEPCI dynamique au service des citoyens. Le Directeur de Cabinet du ministre Pierre Dimba espère que les analyses et propositions qui sortiront de ces assises, donneront au domaine médical, les moyens de son évolution pour assurer des soins de qualité.

Objectif : Assurer des soins de qualité

Se réjouissant de la forte mobilisation des participants, Professeur Soro a déclaré que l'un des objectifs du Ministère de la Santé, est de parvenir "à zéro établissement de santé illégal". "Je sais les difficultés combien nombreuses qui minent le secteur. A cet effet, je me réjouis du changement de pratiques (...) La Côte d'Ivoire doit disposer d'établissements de santé en règle afin d'assurer des soins de qualité aux citoyens", a-t-il insisté.

Haut patron de ce congrès, le docteur Eugène Aka Aouele a, pour sa part, indiqué que le thème choisi, vient à propos et cadre avec la vision de l'État. "Je note votre engagement à œuvrer pour un système de santé de qualité. La santé et les risques maladie constituent un point important du programme "La Côte d'Ivoire solidaire" du président Ouattara", a rappelé le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental de Côte d’Ivoire.

À noter que la cérémonie d'ouverture de ces assises, s'est déroulée sous l'oeil vigilant du docteur Bakayoko Aboubakar SIDICK, président sortant du SYNAMEPCI, récemment élu nouveau président de l’Ordre national des Médecins de Côte d’Ivoire. Les travaux s'acheveront par l'élection d'un nouveau président du Syndicat des médecins privés.