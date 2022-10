Côte d'Ivoire : L'agresseur du policier à Adjamé mis aux arrêts

L'individu qui s'en était pris violemment à un agent de la police dans la commune d' Adjamé est aux arrêts. Selon une information rapportée par la plateforme Police Secours, l'agresseur du policier a été interpellé par des éléments de la Police nationale.

Adjamé : Fin de parcours pour un agresseur de policier

La scène a provoqué une véritable colère de certains internautes sur la toile. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux mettait en action un individu en train de s'en prendre violemment à un agent de la police de circulation en plein service dans la commune d'Adjamé. L'homme en voulait terriblement au policier au point de ne pas écouter l'appel au calme de tous les témoins de la scène. Jeudi 13 octobre 2022, le frappeur de policier, dont l'identité n'a pas été révélée, a été mis aux arrêts. Il devra répondre de ses actes devant les autorités compétentes.

En janvier 2022, un sergent de police en fonction à l'unité de régulation de la circulation au commissariat de police du 9e arrondissement de Marcory a subi le courroux en plein exercice de ses fonctions par le sieur Kouassi Loukou Alain. Interpellé par le policier pour communication au volant, l'individu a catégoriquement refusé d'obtempérer. Bien au contraire, il a asséné des coups à l'agent de police.

Il a été arrêté et conduit au commissariat du 9e arrondissement. Poirsuivi pour outrage à un agent de police, Kouassi Loukou Alain a été jugé et condamné à une peine d'un an et six mois de prison assortie d'une amende d'un million de francs CFA.