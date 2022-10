Côte d'Ivoire - Réhabilitation du siège du RHDP: Clément Yao offre 5 tonnes de ciment

Cissé Ibrahima Bacongo n'est pas seul dans le cadre des travaux de réhabilitation du siège du RHDP sis à la Rue Lepic à Abidjan-Cocody. En effet des cadres et militants se rendent sur le chantier pour manifester au secrétaire exécutif du parti au pouvoir, leurs soutiens et encouragements.

Don au RHDP : Le Secrétaire Exécutif Cissé Bacongo salue l'esprit militant de l'ex Maire Clément Yao

Cadre de la Marahoué et ancien maire de la commune de Zuenoula (2013-2018), Clément Yao a ainsi fait don, mercredi, au Parti, de 5 tonnes de ciment. Ce don, arrivé en soirée, a été réceptionné par le ministre Cissé Bacongo qui était présent sur le chantier. Un geste hautement symbolique, que le secrétaire exécutif a salué à sa juste valeur.

"En tant que secrétaire exécutif, je voudrais, au nom des membres du secrétariat exécutif, du directoire et du président du parti, remercier notre bienfaiteur, l'ancien maire de Zuenoula, pour ce don de 5 tonnes de ciment, qui arrive à point nommé. Puisque nous avons encore du travail de maçonnerie à faire", a déclaré l'actuel maire de la commune de Koumassi à Abidjan.

Pour Cissé Bacongo, le geste de l'ancien maire de Zuenoula représente le soutien de "l'oncle à son neveu" en vue de l'aider à réussir la mission à lui confiée par le président Alassane Ouattara, car étant aussi fils de la région de la Marahoué de par sa mère. Il a salué "l'esprit militant" du donateur Clément Yao, avant d'exhorter l'ensemble des militants et cadres du RHDP à lui emboîter le pas.

" Ils sont quelques-uns comme ça qui nous arrivent, généreusement, pour apporter leurs contributions. Je voudrais saluer leur esprit militant parce que c'est en tant que militants qu'ils réagissent. Je voudrais leur dire merci et puis, lancer un appel à tous ceux et toutes celles, nos militants, qui sont en mesure de réagir aussi. Car ce que nous faisons, ce n'est pas pour des individus; c'est pour l'ensemble des militants du parti. Je voudrais que tous les militants et militantes se sentent concernés. Bien évidemment, le fait de venir nous rendre visite sur le chantier, c'est déjà beaucoup ; cela nous encourage, mais venir sur le chantier avec du matériau (fer, ciment, etc.), cela nous encourage davantage", a confié le secrétaire exécutif du RHDP.

Les travaux de rénovation du siège annexe (Rue Lepic ) du RHDP, devraient à terme, permettre de lui donner un nouveau visage et de faire en sorte qu'il épouse l'ère du temps. Entre autres, on peut noter la construction d'un nouveau bloc sanitaire et d'un bloc médical, la reconstruction de la salle ADO qui sera plus aérée et plus spacieuse et en baie vitrée (300 places).

On note également que la salle Obama qui partait en friche sera reconstruite à la même proportion que la salle ADO avec les mêmes caractéristiques. Lors d'une réunion, mardi, avec les Secrétaires Exécutifs Adjoints et les Secrétaires nationaux, Cissé Bacongo a proposé que cette salle change de dénomination.

Toujours dans la transformation qualitative du siège annexe, il devrait être procédé à la réorganisation des bureaux pour favoriser le travail d'équipe en priorisant les open space. La cerise sur le gâteau, c'est la transformation du sous-sol en un mémorial avec bibliothèque et médiathèque etc...