Côte d’Ivoire - Kokoumbo: Comment des orpailleurs ont blessé 06 gendarmes

05 civils sont morts et 22 autres personnes ont été blessées dont 06 gendarmes et 04 agents des eaux et forêts, dans des affrontements sur un site d’orpaillage à Kokoumbo dans le département de Toumodi.

Kokoumbo: 05 personnes tuées et 22 autres blessées sur un site d’orpaillage illégal

Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, on apprend que, dans l’après-midi du mercredi 12 octobre 2022, le Groupement Spécial de Lutte contre l’Orpaillage Illégal (GSLOI) a mené une mission de démantèlement de sites d’orpaillage illégalement occupés à Kokoumbo, dans le département de Toumodi. Malheureusement, au cours de cette mission commandée, les forces de l’ordre ont été violemment prises à partie par certains orpailleurs armés soutenus par une partie de la population.

Les affrontements qui s’en sont suivis, ont occasionné des pertes en vie humaines (05 décès) et fait 22 blessés dont 06 gendarmes et 04 agents des eaux et forêts. Le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, Alexandre Apalo, dit s’être rendu aussitôt sur les lieux pour s’imprégner de la situation.

« Le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale présente ses condoléances aux familles des personnes décédées, et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et appelle les populations au calme. La Gendarmerie Nationale tient à réaffirmer ses valeurs de probité et d’intégrité dans l’accomplissement de ses missions qui sont exécutées conformément aux lois de la République », stipule le communiqué de la gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident.