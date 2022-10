Primud d’or: Safarel, Dj mix et Kerozen "recevront leurs villas"

Le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud), Soumahoro Mauriféré alias Molaré, et les responsables de l’Agence immobilière (KROM&KO) ont tenu une conférence de presse ce Lundi 17 Octobre 2022, au siège du groupe.

Villa Primud d’or: L'entreprise immobilière se prononce

Trouver une solution à l’histoire de la villa primud d’or des artistes Safarel, Dj mix et Kerozen, tous des vainqueurs du prix, a été l’objet de cette conférence de presse qui a réuni la presse nationale et les représentants des artistes concernés. Le directeur financier, Kamenan Memel, du groupe immobilier, relate les faits: « Concernant l’affaire, il a été signé un contrat de partenariat avec Molare Mgroup pour une durée de 3 ans. Dans ce partenariat, c’est d’offrir une villa basse à chaque vainqueur primud d’or. Et le primud d’or 2019 n’a pas reçu son lot », a-t-il confié.

Puis d’ajouter: « Il s’agit de deux villas basses d’une valeur de 20.000.000 chacune. Nos lauréats Dj mix et Safarel ont manifesté le désir de faire muter leurs maisons. Safarel a choisi le site de Bingerville, une lettre d’attribution lui a été faite en portant son choix sur un haut standing; ce qui était indécis », explique le DAF du groupe Immobilier. Suite aux nombreuses critiques, « nous avons été victimes de diffamation. Nous acceptons de changer la maison de Safarel pour une villa basse à Grand-Bassam. Type 4 pièces, dans un délai de 6 mois », a-t-il promis.

En plus de Safarel, « Dj mix et Kerozen recevront, chacun, leurs villas basses », fait-il savoir. A son tour, le responsable de Mgroup, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a remercié la société immobilière pour l’erreur réparée. « Ce que moi je peux faire, c’est les remercier. Ils ont laissé tomber toutes les polémiques et donner les maisons aux lauréats. Il faut protéger les partenaires, c’est nous qui allons vers eux. Dans 6 mois, les maisons seront remises. Ils se sont engagés devant toute la Côte d'Ivoire; ça signifie qu’ils vont respecter ce délai », soutient Le Molare.

Après des suspicions de buzz, raison fut donnée aux artistes. Rendez-vous est donc pris novembre 2022 à Sofitel Hôtel Ivoire pour la 7e Edition du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud).

Bekanty N’ko (stagiaire)