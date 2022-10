Tina Glamour clashe Safarel: "Je t'ai appelé pour 60.000, tu n'as pas décroché"

Invitée à l'émission Showbuzz, Tina Glamour a craché ses vérités à l'artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang. Ce qu'elle a dit.

Affaire Primud: Tina Glamour crache ses vérités à Safarel Obiang

Sacré Primud d'or 2019, l'artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang, s'en était publiquement pris au promoteur du Primud, Soumahoro Mauriféré alias Molaré.

Invité à l'émission Showbuzz sur Nci, le Safking avait fait savoir qu'il n'a pas encore reçu les clés de la villa qui lui a été promise, et avait déploré l'attitude du boss de Mgroup qui, selon lui, ne répondait ni à ses appels ni à ses messages.

Invité à l’émission Showbuzz, Safarel Obiang, sacré Primud d’or 2019, a fait savoir qu’il était déçu du boss du Coupé-décalé. ‘’ Cette année, je ne suis pas intéressé par Le Primud. C’est un jeu qui valorise la culture ivoirienne, mais le pilier de ce mouvement, c’est-à-dire le créateur de ce mouvement n’est pas vrai et franc envers les gagnants de ce concours. Et c’est très déplorable … Pour un concours que j’ai gagné en 2019, jusqu’à présent, la maison n’est pas donnée. Jusqu’à présent, je n’ai toujours pas reçu la maison. Ils sont allés me présenter une villa inachevée, ils m’ont dit qu’ils vont finir, mais ils ne m’ont pas remis la maison, ça fait 3 ans aujourd’hui… Les gagnants des précédents concours n’ont pas encore reçu leurs récompenses, et toi (Molaré) tu ne les appelles même pas. Aucune explication … Molaré, c’est un vieux père que j’aime bien, mais là, il vient de me poignarder dans le cœur, et j’ai très mal’’, a-t-il déploré.

Une déclaration qui a déclenché une vive polémique sur la toile. Mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre puisque Molaré a trouvé un terrain d'entente avec Safarel Obiang.

Invitée, lundi à l'émission Showbuzz, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a été interrogée sur cette affaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a craché ses vérités au Safking.

"Cette affaire entre Safarel et Molare ne m'intéresse pas ! A l'époque, quand Arafat agissait de la sorte, on le taxait d'impoli. A quoi a servi tout ce tapage si tu pouvais régler ce problème en aparté et sans bruits ? A la place de Molare, je n'allais plus le recevoir vu la manière dont il l'a vilipendé sur la toile (...) En plus, tu te plains qu'on ne décroche pas tes appels. Je t'ai appellé pour que tu me donnes un coup de main (60.000) pour l'achat des médicaments de ma fille, tu n'as pas décroché. Ne te plains pas si on te fait pareil, c'est le karma ...'', a lancé Tina Glamour.