Côte d'Ivoire - Retour de Blé Goudé: Ouattara donne son accord enfin

Le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire n'est plus qu'une question de jours. Depuis fin septembre 2022, les autorités ivoiriennes ont donné leur accord écrit pour que ce retour se fasse "dans un climat apaisé et dans de bonnes conditions".

Ouattara instruit Claude Sahi de faciliter le retour à Abidjan de Charles Blé Goudé

Parti de la Côte d'Ivoire sur fond de crise, Charles Blé Goudé veut revenir au pays sur fond de rassemblement et contribuer au renforcement de la démocratie et de la paix. C'est désormais chose faite car quatre (04) mois après la remise de son passeport, les autorités ivoiriennes ont formellement donné, le 30 septembre 2022, leur accord par écrit, pour son retour en Côte d’Ivoire. Mieux, dans la perspective que ledit retour se déroule dans un climat apaisé et dans de bonnes conditions, le Président de la République, Alassane Ouattara, a instruit son chef de cabinet, l'ambassadeur Soumahoro Claude Sahi, de poursuivre les échanges avec Charles Blé Goudé et/ou ses représentants, pour les dispositions sécuritaires pratiques liées à ce retour dont la date exacte sera communiquée à l'opinion nationale et internationale dans un bref délai.

"Le COJEP et son Président voudraient saisir la présente opportunité pour réitérer leur gratitude au Président Alassane Ouattara pour l'attention particulière qu'il accorde à ce dossier. Le COJEP et son Président s’en voudraient de ne pas associer à ses remerciements les personnes physiques et morales connues et anonymes qui ont œuvré d’une manière ou d’une autre, pour faire de ce retour une réalité aujourd’hui. Aux responsables, militants et sympathisants du COJEP, le Président du parti tient à leur adresser toutes ses félicitations pour la patience et la discipline dont ils ont fait preuve durant cette longue attente. La situation de notre pays le commandait (...) C'est pour quoi, dès son retour, le Président du COJEP entend prendre toute sa place, pour pleinement jouer sa partition dans le processus de réconciliation en cours dans notre pays, la Côte d’Ivoire", stipule un communiqué signé du Porte-parole du COJEP, Dr Patrice SARAKA.