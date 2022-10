Boxe: Le sang froid de Francis Ngannou face à un fan indélicat

Du haut de son mètre 93 et ses 115 kg, Francis Ngannou est l’un des hommes les plus forts et les plus puissants de la planète. Le champion du monde des poids lourds de l’UFC, est craint par ses adversaires même les plus coriaces à l’instar de Cyril Gane qu’il a laissé pantois sur l’octogone en février 2021 avant de s’adjuger le titre de champion du monde des poids lourds. A contrario, l’un de ses admirateurs n’était visiblement pas au courant de la dangerosité de l’homme et l’a appris quasiment à ses dépens.

La maîtrise de Francis Ngannou face à un fan déchaîné

Véritable taulier, Francis Ngannou n’aime pas se faire marcher dessus. En témoignent ses combats épiques et intenses sur l’octogone face à n’importe quel adversaire.

Même s’il affiche un caractère posé et calme en dehors de l’Octogone, il n’hésite pas à lancer des hostilités si ses intérêts sont menacés. C’est justement le visage qu’il affiche à l’endroit de l’UFC dans le cadre de ses négociations contractuelles avec l’organisation.

Alors que son contrat arrive à expiration dans les prochains mois, le natif de Batié n’a pas encore trouvé un point d’accord avec la féderation. Le Camerounais estime qu’il n’est pas payé à la hauteur de son talent et de ses performances. Il a fait d’une revalorisation salariale une condition sine qua non pour prolonger son contrat.

Alors qu’il essaie de se remettre d’une longue blessure qui le prive de compétition depuis plusieurs mois, le Camerounais de 35 ans n’a pas pu échapper à un shooting photo en plein Paris de la part de quelques uns de ses admirateurs.

L’un d’entre eux, clairement sous tension, a failli subir toute la foudre du Prédateur en tentant de se confondre à lui. Mais le natif de Batié, à la différence d’autres combattants, a pu contrôler sa tension et à éviter un accrochage avec ce bonhomme audacieux.

Les internautes qui ont découvert cette vidéo ne se sont pas empêchés de réagir. Ils ont loué bien évidemment le caractère positif de Francis Ngannou.