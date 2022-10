Gabon: La chanteuse Shan'L s'affiche toute nue sur la toile

La sulfureuse chanteuse gabonaise, Shan'L , a posté une photo dans laquelle elle apparaissait pratiquement nue.

Shan’L enflamme la toile avec une photo envoûtante d'elle

La chanteuse gabonaise, Shan'L vient de poster sur la toile, une photo ultra-sensuelle dans laquelle l’on peut apercevoir pratiquement tout son corps. Nominée aux African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA 2022) dans la catégorie ‘’meilleure artiste féminin de l’Afrique centrale’’ et au Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud 2022) dans la cétégorie '' Artistes de l'Afrique centrale'', la chanteuse gabonaise annonçait ainsi la sortie très prochaine d’une nouvelle production musicale.

Une production dans laquelle la chanteuse se projette dans la Sante Bible, notamment avec l'histoire du Jardin d'Eden, qui, selon la Sainte Bible, est à l'origine de la création de l'humanité.

‘’ EVE du puissant sud-est (G2) dans le jardin d’éden. Quelque chose se prépare. On continue de booster", a posté la Kinda, tout en invitant ses fans à voter pour elle pour ces différents prix.

‘’ Pour le Primud prix des musiques urbaines, votez pour NOUS en cliquant sur ce lien, https://primud.ci/categorie/artiste-afrique-centrale. Pour Afrimma voter ici https://afrimma.com/afrimma-vote-2022/. On pousse, on sert, on ne lâche rien. Voteeeeeeeeeeez mes Kindas", a ajouté la chanteuse gabonaise.

Cette photo postée par la chanteuse gabonaise, a bien évidemment suscité de nombreux commentaires.

‘’ Belle femme africaine avec tous les atouts au grand complet, sans artifices", a commenté un internaute, quand mm un autre écrivait: C'est toi la véritable pomme miamiam Shan'L. Salue le photographe de ma part".