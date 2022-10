France: Booba assène un coup au rappeur Ninho

Booba ne se donne pas de répit. Sur tous les fronts en ce moment avec ses attaques à l’endroit des influenceurs et ses clashs contre ses pairs, le Duc de Boulogne s’est fait une nouvelle fois remarquer ces dernières heures en envoyant des piques à Ninho.

Booba en guerre contre les influenceurs

Le 3 septembre dernier, Booba avait donné un spectacle gigantesque et mémorable au Stade de France. Ce spectacle qui est sans doute l’un des derniers du Duc de Boulogne, a vu la participation de plus de 85000 fans déchaînés qui se sont délecté des prestations du rappeur qui a même eu l’ingénieuse idée d’inviter ses enfants ( Luna et Omar) à partager la scène avec lui. Boosté par ce spectacle, le B20 est plus que jamais décidé à en finir avec les influenceurs avec qui il est en guerre depuis plusieurs semaines.

Le rappeur de 45 ans reproche à la galaxie des influenceurs en France, avec à leur tête, Magali Berdah, d’escroquer les internautes par le biais des placements des produits en ligne. Le natif de Boulogne-Billancourt reproche à ces derniers d’orchestrer de la publicité mensongère autour de ces produits qui ne sont visiblement pas de qualité, selon ses propos. Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la star de télé réalité par le parquet de Paris sur la base d’une plainte de Booba.

Booba se moque de Ninho

Outre son combat contre les influenceurs, le rappeur de 45 ans se fait également remarquer ces derniers temps par ses clashs virulents à l’endroit de ses pairs rappeurs à l’instar de Maître Gims ou encore de Rohff ou Karis. Mais la dernière cible du Kopp se nomme Ninho. Alors qu’il vient de sortir en grande pompe son dernier single KOA qui fait fureur sur les plateformes digitales, en l’occurrence Youtube ou le single occupe la deuxième place dans le classement, Booba en a profité pour secouer ses concurrents, précisément Ninho. En effet, son nouveau chef-d’œuvre éclipse un peu celui de Ninho « Carolina », sorti la semaine dernière lui aussi. Booba a donc posté une story pour attaquer son rival avec en toile de fond un screen du morceau de NI sur lequel il commente: « Mais lui y refuse la compétition. Autothune pas authothune je vous ramène son cadavre.Y sait très bien, et il a jamais croisé personne ». Un message qui ne va, sans doute, pas plaire à son destinataire.