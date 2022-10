Sadio Mané, le footballeur africain le plus généreux de l’histoire ?

Issu d’une famille pauvre, Sadio Mané est considéré comme étant le footballeur africain le plus doux par les internautes. Au vu de ses nombreuses réalisations pour sa communauté, l’attaquant du Bayer Munich se perche sur le toit des footballeurs africains en termes d’humilité et d’humanisme.

La générosité de Sadio Mané est jugée débordante

L’ancien attaquant de Liverpool ne fait pas du bien qu’à sa famille. Au Sénégal, c’est tout un village qui profite de la gentillesse de l’international Sénégalais. Car, Mané n’hésite pas une seule seconde quand il s’agit de venir en aide à des personnes démunies.

C’est de par cette manière que le capitaine des lions de la Téranga a pu retenir l’attention de la plupart des Africains. Dans ses œuvres de charité, même les autorités ne sont pas épargnées. Comme on pouvait le voir en 2020 offrir 30 millions de FCFA au comité national sénégalais de lutte contre le coronavirus comme aide. Pour ne s’arrêter que là.

Les réalisations folles de Sadio Mané dans son village

Aujourd’hui, le footballeur international a réussi à faire sortir de l’ombre son village natal qui est Bambaly à travers plusieurs réalisations. Malgré sa qualité de footballeur international, Mané n’a aucun mal à s’approcher des siens afin de répondre à leurs besoins. En voici quelques oeuvres à son actif :

Un lycée d’une valeur de 150 millions de FCFA, un hôpital de 350 millions de FCFA, une mosquée, l’électrification du village, une remise de 250 mille FCFA et un ordinateur aux meilleurs élèves du lycée. Et plusieurs autres infrastructures en cours de construction à savoir un terrain de football et une station d’essence. Toutes ces réalisations ont permis de transformer son village natal en lui donnant toute une autre image.

Yahafe Ouattara (stagiaire)