Côte d’Ivoire - Titrologie: Le Mali dit oui au président Faure pour les 46 militaires ivoiriens

Titrologie du 20 octobre 2022 en Côte d’Ivoire - La junte au Mali qui ne veut plus que le pays soit sous le joug de leur ancien colon, la France, continue d’accuser les autorités françaises de soutenir les groupes djihadistes sur leur territoire.

La mission de l'ONU au Mali (Minusma) réclame le soutien aérien de la France qui s'est totalement retirée du pays - Titrologie du 20 octobre 2022 en Côte d’Ivoire

Les parutions des journaux de ce jeudi en Côte d’Ivoire, reviennent sur l’intervention du mardi à New York, du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop.

Le chef de la diplomatie malienne a, une nouvelle fois, dénoncé des «actes d’agression d’une extrême gravité» de la part de la France, sans fournir de preuves. Mais Paris dément.

Par ailleurs, l'affaire des 46 soldats ivoiriens pris en otage au Mali depuis le 10 juillet 2022, était aussi au menu, le mardi 18 octobre 2022, à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.

Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a soutenu que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien.

Selon la presse, la justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations unies. Et que malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations unies et la Côte d'Ivoire, le Gouvernement du Mali se dit toujours ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, épris des relations fraternelles et de bon voisinage.