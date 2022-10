Côte d'Ivoire-Blé Goudé arrive: Guillaume Soro, le grand oublié (Opinion)

L'exil de Guillaume Soro se prolonge. Et pourtant, Charles Blé Goudé, son ancien compagnon de lutte au sein de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), est annoncé à Abidjan dans les prochains jours. Le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) passe pour le grand oublié.

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro, l'exil se prolonge...

Guillaume Kigbafori Soro (GKS) n'a pas foulé le sol ivoirien depuis trois ans. L'ex-chef de l'hémicycle de la République de Côte d'Ivoire avait pourtant prévu rentrer dans son pays le 23 décembre 2019 pour lancer sa campagne en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les plans de l'ancien chef rebelle ne sont pas déroulés comme prévu.

En effet, l'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara n'a pu regagner Abidjan. L'avion qui le transportait a été dérouté au Ghana voisin. Plusieurs de ses proches ont été interpellés au siège de GPS (Générations et peuples solidaires).

Il faut rappeler que depuis la démission de Guillaume Soro de la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne, les relations entre lui et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) se sont gravement détériorées.

En avril 2020, l'ex-député de Ferké a été condamné par le tribunal correctionnel à 20 ans de prison pour ""recel de détournement de deniers publics" et "blanchiment de capitaux". Un an plus tard, GKS est de nouveau tombé entre les mains de la justice ivoirienne.

Cette fois, l'opposant ivoirien, jugé par contumace a écopé de la lourde peine de prison à vie. Les autorités de son pays lui reprochent des faits de "tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État", de "diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations".

Arrêté au Ghana puis extradé en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, un acteur majeur de la scène politique ivoirienne, connait une meilleure fortune que son camarade de lutte à la FESCI. Alassane Ouattara a finalement donné son accord pour la venue de l'ex-détenu de La Haye à Abidjan.

Pendant ce temps, un retour de Soro n'est pas à l'ordre du jour. Selon Jeune Afrique, la médiation entamée entre Ouattara et lui par Denis Sasso Nguesso a échoué. De plus, le magazine précise que plus aucun chef d'État africain n'intercède en faveur de Guillaume Soro.