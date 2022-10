Côte d'Ivoire-Abobo : Une fille "microbe" arrêtée par la police

Un gang de "microbes" opérant dans la commune d' Abobo est tombé entre les mains des éléments du commissariat du 39e arrondissement. Les hommes du lieutenant Cissé ont interpellé six bandits, dont une fille.

Abobo : Une fille membre d'un gang de "microbes », arrêté

Les policiers du commissariat du 39e arrondissement d' Abobo ont mis la main sur une bande de délinquants juvéniles, communément appelés "microbes".

Selon une information de la plateforme Police Secours, les agents de police ont interpellé les membres de ce gang parmi lesquels se trouve une jeune fille. Le rôle de cette dernière est de garder les armes blanches servant à agresser.

Ce gang a un mode opératoire consistant à créer une bagarre et profiter pour agresser les honnêtes citoyens. On apprend auprès de notre source qu'il y a bien longtemps que les policiers sont aux trousses de ces six délinquants réputés très dangereux.

La population a salué avec grande joie l'arrestation de ces "microbes" qui troublaient la quiétude des riverains depuis plusieurs semaines, précise Police Secours.