L'artiste gabonaise Créol: "Makosso Camille m’a mise enceinte mais..."

La sulfureuse chanteuse gabonaise, Creol, vient de dévoiler des informations assez étonnantes sur ses rapports avec le pasteur Makosso Camille.

La chanteuse gabonaise, Créol, a fait des révélations assez surprenantes sur ses rapports avec le pasteur Makosso Camille. Invitée à l’émission Showbuzz diffusée sur la chaîne de télévision NCI, elle a révélé avoir eu des relations sexuelles avec l'homme d'église.

‘’ Makosso Camille m’a mise enceinte mais j'ai avorté parce que je n'étais pas prête à garder un enfant‘’, a témoigné Créol qui confirmait ainsi les rumeurs qui annonçaient une relation amoureuse entre elle et Makosso.

Cette déclaration de la chanteuse gabonaise est devenue virale sur la toile, suscitant bien évidemment de nombreux commentaires. Pour rappel, Makosso Camille, dans un direct sur sa page Facebook, avait apporté des précisons sur la nature de sa relation avec l'artiste gabonaise Creol...

«Je n'ai jamais embrassé Créol sur la bouche, devant Dieu et sur les deux seins de ma maman. Créol et moi, on ne s'est jamais vu en privé. Elle et moi, seuls dans un endroit et puis on va se toucher, parler un peu d'amour, jamais, je dis bien jamais. Ma vie, c'est comme de l'eau on voit tout dedans. Le jour où je dis, j'ai fait, c'est que j'ai fait et moi quand je fais, je le fais très bien. La Bible dit quand tu veux pécher, il faut bien pécher », avait confié le frère de Lolo Beauté.

Mais la dernière sortie de Créol laisse planer le doute.