UNESCO : La Côte d'Ivoire se prépare à prendre part à la prochaine CMEPPE

En vue d’assurer une bonne participation de la Côte d’Ivoire à la deuxième Conférence mondiale sur l’éducation et la protection de la petite enfance (CMEPPE), le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, à travers la Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO, a organisé du 19 au 21 octobre 2022, un séminaire à Agboville.

UNESCO- CMEPPE: La Côte d’Ivoire se prépare pour la 2e Conférence mondiale sur l'EPPE

L'objectif est d'élaborer un document de référence pour une meilleure prise en charge de l’éducation et la protection de petite enfance en Côte d’ivoire et créer un outil permanent pour faciliter une bonne collaboration entre les acteurs de l’EPPE.

« Nous avons décidé de réunir tous les acteurs de la petite enfance à Agboville autour d'une table ronde pour élaborer un document-pays. Et ce, en prélude de la prochaine CMEPPE qui se tiendra en novembre prochain en Ouzbékistan. Ledit document sera remis au chef de délégation, qui est madame le ministre de l'Éducation nationale. Aussi, cela nous permettra de mettre en place une plateforme nationale des actions de tous les ministères techniques, qui interviennent dans le domaine de la petite enfance. Plusieurs études ont démontré que, la prise en charge précoce de l'enfant lui assure une éducation de qualité. Ce qui lui permettra à l'âge adulte, de relever tous les défis de développement socio-économiques de son pays », a indiqué prof. N'Golo Aboudou Soro, secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, à l’issue de la première journée.

La CMEPPE se tiendra du 14 au 16 novembre 2022, à Tachkent, en Ouzbékistan. Cette conférence intergouvernementale organisée par l'UNESCO, et à laquelle participera la Côte d’Ivoire, a pour thème: "Un investissement précoce pour un meilleur apprentissage et un avenir plus brillant".

Elle vise à accroître la dynamique politique autour de la protection et de l'éducation de la petite enfance en appelant les gouvernements et leurs partenaires du monde entier à renouveler leurs engagements en faveur de l’EPPE.

Représentant le prof. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Souleymane Koné a réaffirmé l'engagement du gouvernement à permettre à tous les enfants d'avoir des soins et une éducation de qualité.

« L'enjeu de notre participation à la Conférence de Tachkent, est de faire entendre la voix de la Côte d’Ivoire dans la réalisation des Objectifs de développement durable(ODD), plus précisément en point cible 4.2 qui stipule l'accès à une éducation de qualité, inclusive et des soins de santé et l'apprentissage tout au long de la vie pour tous les enfants. C'est en substance, toute la thématique que recouvre l’éducation et la protection la petite enfance », a insisté le conseiller technique.

Au total, 25 participants issus des ministères et structures de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation; de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et de l’Emploi et des Affaires sociales, ont pris part à cet atelier financé par le Conseil national pour la nutrition, l’alimentation et le développement de la petite enfance (CONNAPE)

Inclusion, qualité et bien-être; main-d'œuvre et personnel de l'EPPE; innovation du programme et financement, politique et gouvernance, sont les 4 modules autour desquels ont porté les 3 jours de séminaire.

Rencontre qui a enregistré l'intervention en visio-conférence depuis Paris, de prof. Bakayoko Ly Ramata, déléguée permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture(UNESCO).

Tizié TO Bi

Correspondant régional.