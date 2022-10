Maroc: Ce que la région de Dakhla Oued EDDAh va offrir à la Côte d’Ivoire

C'est l' hôtel Novotel d' Abidjan Plateau qui a servi de cadre, vendredi 21 Octobre 2022, à la signature de convention de partenariat entre la région de Dakhla Oued EDDAh, la chambre de commerce africaine de service et la chambre de commerce marocaine en Côte d’Ivoire.

Convention de partenariat entre la CCMCI et la Chambre africaine de commerce de services: Saad El Hamzaoui exprime son satisfecit

Une occasion pour le président de la région de Dakhla Oued EDDAhab, Mr Yanja El Khattat, de situer le contexte et les opportunités d' affaires et d' investissements de cette région du Nord du royaume du Maroc, proche des pays de la sous région africaine. Il a vanté les atouts économiques, maritimes et touristiques d' une région a fort potentiel pour tout type d' investissements productifs.

Quant à Saad El Hamzaoui, principal initiateur en tant que président de la chambre de commerce marocaine en Côte d' Ivoire, il s'est réjoui de l' aboutissement de ce processus vital pour un partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Car, dira-t-il, le Royaume du Maroc, avec à sa tête, sa Majesté le roi Mohammed VI (Que Dieu l' assiste), veut faire de la région de Dakhla, un hub économique reliant la sous-région ouest africaine et la région, via le Maroc.

Pour lui, ce partenariat offrira des opportunités d' affaires aux plans touristique, de la pêche, du commerce, de l' énergie et de l' agriculture. C' est pourquoi, Saad El Hamzaoui a invité les entreprises ivoiriennes et marocaines déjà installées en Côte d'Ivoire à saisir les opportunités d'affaires et d' investissements prometteuses de la région de Dakhla.

Il n'a pas manqué de remercier l' l'ambassadeur du Maroc, SEM Abdelmalek Kettani, pour son appui institutionnel sans ambages dans la mise en oeuvre et la réalisation de cette avancée dans ce partenariat.

Pour Abelmonaim Faouzi, c'est une avancée majeure dans la concrétisation des actes de la chambre africaine de commerce et de services. C'est l' ambassadeur Abdelmalek Kettani qui a clos la série des allocations, en se réjouissant que la Côte d’Ivoire ait été choisie pour vanter les opportunités de Dakhla.

Il a relevé la longue amitié de coopération économique entre le Royaume du Maroc et la Côte d’Ivoire qui a toujours soutenu son pays par la reconnaissance de l' intégrité de son territoire, notamment le Sahara marocain, par l'ouverture d'un consulat géneral tout dernièrement.

Un fait qu 'il a salué et promis de continuer à l' effet d' obtenir une convention de libre échange dans les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire lors des échanges post discours. Notons que la cérémonie a vu la présence de nombreux chefs d' entreprises marocaines en Côte d' ivoire et ivoiriennes.