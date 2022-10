Côte d'Ivoire: La lutte contre le travail des enfants s'intensifie à Agboville

Le préfet de région, préfet du département d’ Agboville, Sihindou Coulibaly a installé, le vendredi 21 octobre 2022, le comité départemental de suivi du travail des enfants à Agboville. Une structure qui s’inscrit dans le cadre du Système d’observation de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI).

Agboville : Un comité départemental de suivi du travail des enfants installé

« On n’a pas dit qu’un enfant ne doit pas travailler mais il ne doit pas exécuter les tâches qui peuvent nuire à sa santé, à sa sécurité et à sa moralité. Les formes d’esclavage, la traite, l’exploitation sexuelle, le trafic de stupéfiants et les travaux dangereux, privent les enfants de jouir de leur enfance mais aussi de l’opportunité d’aller à l’école », a expliqué d’entrée, l’autorité préfectorale, avant de remettre le cahier des charges aux membres du comité.

« Lutter contre les pires formes de travail des enfants doit permettre à nos progénitures d’avoir un avenir radieux. Et, je sais compter sur vous tous. Je suis d’autant plus heureux que cette mission à nous confiée par le gouvernement, sera bien menée jusqu’à son terme », s’est engagé Sihindou Coulibaly. Bohini Élodie, sous-directrice en charge de la prévention à la Direction de la lutte contre le travail des enfants au ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, s’est, quant à elle, félicitée de l’arrêté préfectoral portant création du comité départemental de suivi du travail des enfants.

« Nous sommes ici dans le cadre des tournées d’appui au renforcement des coordinations régionales et des unités opérationnelles du SOSTECI. Mieux, nous sommes là en vue de l’extension de ce système à l’ensemble du territoire national après sa mise en œuvre depuis 2013 dans 10 départements (Bondoukou, Agnibilékro, Abengourou, M’Batto, Soubré, Bouaflé, Buyo, Méagui, Guéyo et de San-Pedro). Nous sommes satisfaits de la prise de l’arrêté portant création du comité de la région de l’Agnéby-Tiassa », s’est réjouie la cheffe de délégation.

Et d’ajouter : « Ce que nous attendons de ce comité est de surveiller le travail des enfants, faire l’observation et remonter l’information. Cela nous permettra à terme de comprendre les caractéristiques du travail des enfants dans chaque zone parce que les réalités diffèrent d’une localité à une autre. Aujourd’hui, avec ce comité, nous pourrions connaitre la tendance au niveau d’ Agboville en terme de travail des enfants et en même temps apporter des réponses adéquates ».

Le comité d’ Agboville, à en croire Bohini Élodie, bénéficiera d’un renforcement de capacités et de matériel informatique dans les prochains mois.

Créé par décret 2020-126 du 29 janvier 2020, le SOSTECI est un organe de veille, d’alerte précoce, d’intervention et de décision dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire. Cet outil permet d’avoir une vue globale et analytique du phénomène du travail des enfants, de disposer d’une base de données sur le travail des enfants et d’avoir une meilleure connaissance des caractéristiques et des causes du fléau.

En outre, ce système aide le gouvernement à développer des stratégies de prévention et de protection durables des enfants en situation de travail ou à risques et renforce la coordination de toutes les actions de lutte contre le travail des enfants, tant privées que publiques, initiées sur le territoire national.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.