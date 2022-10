Côte d'Ivoire - Danané: Retour de Diety Félix, sa fille Edwige saluée pour ses actions sociales

Diety Félix, ancien député de Danané Commune et sous-préfectures et fondateur du Groupe ITES, a regagné l'ouest ivoirien en triomphe, le Vendredi 21 Octobre 2022, son village, après trois ans passés à Abidjan et à l'étranger pour cause de maladie. C'est à bord d'un vol Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan, le Jeudi 20 Octobre 2022, aux environs de 17 heures, que l'ancien député Diety Félix a mis fin à trois années d'absence hors de sa terre natale, le Tonkpi.

DANANÉ : Retour triomphal du député Diety Félix au bercail après trois années d'absence

A Danané, le fils de Gbon-houyé a été accueilli dans la liesse populaire et par un bain de foule à son arrivée depuis le corridor où plusieurs partisans, personnalités politiques et militaires attendaient depuis des heures de la journée. La joie et l'émotion se lisaient sur les visages. L'homme a ensuite mis le cap sur la résidence du préfet du département de Danané avant de prendre la direction de l'esplanade de la mairie de Danané où il a été accueilli chaleureusement par une population venue nombreuse.

Parents et militants du RHDP, sa formation politique, l'attendaient également en cet espace devenu trop exigu pour la circonstance, pour lui souhaiter un très bon retour au bercail et lui exprimer le traditionnel KA-SSÈ-NÈ, après toutes ces années passées loin de la chaleur fraternelle. Parlant au nom des guides religieux, le pasteur Dion Timothée dira : « Le seigneur l'a épargné parce qu'il est trop utile à Danané et à la Côte d'Ivoire».

Ce qui a amené Gbato Félicien, président du Comité d'organisation, à dire que Diety Félix a énormément manqué à son peuple dans sa diversité. « Parents de Danané, votre fils de qui tout a été dit est bel et bien là sous vos yeux ! » « Nous sommes venus fêter la victoire de la vie sur la mort. Pour cela, nous devons nous réjouir du retour chez lui de l'honorable Diety Félix», a indiqué Ouattara Defoungotoh, maire de la ville de Danané.

Dans la même veine, le porte-parole des cadres, Maître Gueu Patrice s'est réjoui de ce retour. « Nous sommes là pour célébrer la bonté sur la méchanceté. Le peuple est dans la joie parce que tu es vivant et que tu comptes dans son quotidien. Ta fille Edwige Diety a su combler le vide laissé par ton absence. Elle a été avec toutes les couches de la société. La ferveur qui se dégage chaque fois qu'elle fait un pas dénote de ce qu'elle a été pour les jeunes, les enfants, les orphelins et pour les femmes».

Conduisant une importante délégation du gouvernorat des Montagnes, Gbé Samuel dira en substance : « Diety Félix est l'homme de toutes les montagnes et non du département de Danané seulement. Le ministre-gouverneur nous envoie vous dire que ce grand homme sera également célébré à Man bientôt. Car il est pour Man, un guide politique, un important référentiel.»

Par cet acte important, les messagers du ministre-gouverneur ont bien voulu traduire leur solidarité à Edwige Diety, fille du fondateur du Groupe ITES, récemment nommée Vice-Gouverneur des Montagnes. Au cours de la cérémonie organisée à l'occasion de son retour, Diety Félix a tenu à remercier le chef de l'État Alassane Ouattara, le gouvernement, le premier ministre Patrick Achi et le ministre Diomandé Vagondo, fils de la région, le ministre-gouverneur Albert Flindé ainsi que les forces de l'ordre et tous ceux qui ont contribué à son rétablissement, à son retour et également au climat de paix sociale dans sa localité.

Les différentes interventions ont surtout privilégié la reconnaissance au Seigneur qui a permis une sorte de résurrection du fils et frère durement éprouvé par la maladie et de qui des nouvelles de sa mort avaient même été méchamment répandues. Comme pour conjurer le mauvais sort, les mamans de la ville, avec leur marraine Edwige Diety, ont dansé et entonné des cantiques à la gloire du seigneur.

Une correspondance de Sony WAGONDA.