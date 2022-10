Côte d'Ivoire: Ce qui s'est passé entre Asalfo et la sécurité de Laurent Gbagbo

Une scène assez surprenante s’est produite le samedi dernier lors du concert des artistes Zouglou , Yodé et Siro, qui a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville. Présents à ce concert, les membres du groupe Magic System, après leur prestation, sont descendus pour serrer la main aux autorités présentes à ce concert, mais ont été recalés par la sécurité de Laurent Gbagbo lorsqu'ils sont arrivés à son niveau.

Pourquoi Asalfo a-t-il été empêché de saluer Laurent Gbagbo lors du concert de Yodé et Siro?

Les membres du groupe Magic System étaient présents, samedi au Palais de la Culture d'Abidjan, pour soutenir leurs amis de très longue date, Yodé et Siro, qui étaient en concert ce jour-là. Pendant leur prestation, le lead vocal du groupe, A’salfo, a rendu un bel hommage à l’ancien chef d’Etat, Laurent Gbagbo, et aux autorités ivoiriennes dont le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le ministre Sidi Touré, qui étaient également présents à ce concert.

‘’ Ce soir, je suis encore heureux de voir nos autorités surtout la présence du président Laurent Gbagbo. Cela montre à quel point le Zouglou occupe une place importante dans la vie de nos dirigeants. Monsieur le président, je voudrais ce soir profiter car depuis votre sortie de prison, nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir. Je veux vous dire merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d’Ivoire, pour l'homme que vous êtes, l'homme qui a réussi à traverser toutes les difficultés. Merci beaucoup. Je voudrais également dire merci au président Adama Bictogo et au ministre Sidi Touré pour leur soutien’’, a-t-il indiqué.

Un discours visiblement apprécié par Laurent Gbagbo qui, en retour, a joint les deux mains pour marquer son approbation.

C’est donc après ce beau discours qu’Asalfo et ses compagnons sont descendus du podium pour aller serrer les mains des personnalités. Malheureusement, les artistes seront stoppés tout net, par la rapprochée de Gbagbo juste avant d’arriver à son niveau.

La vidéo de la scène publiée sur les réseaux sociaux, a très vite déclenché la polémique sur la toile. Et force est de constater que la réponse d’Asalfo n’a pas vraiment tardé. ‘’Ils nous ont exigé de porter un masque avant de saluer le président. On en avait pas, on a rebroussé chemin. Le reste, c’est du bla bla bla… il faut féliciter Yodé et Siro ‘’, a commenté Asalfo.