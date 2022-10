Côte d'Ivoire : Guillaume Soro malade ? Les confidences d'un proche

Après la publication d'une vidéo de Guillaume Soro, des commentaires ont laissé entendre que l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'est pas au mieux de sa forme. L'ex-chef rebelle, actuellement en exil, a-t-il des problèmes de santé ? Un proche brise le silence sur le sujet.

Côte d'Ivoire : Comment se porte Guillaume Soro ?

Guillaume Soro poursuit son exil. L'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara ne regarde plus dans la même direction que son mentor depuis sa démission de la tête de l'Assemblée nationale le 8 février 2019. Condamné à la prison à vie, le leader des soroistes continue de mener son combat contre le régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Une vidéo montrant le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) depuis son lieu d'exil a suscité une polémique sur son état de santé. Guillaume Soro aurait une démarche peu rassurante. El Hadj Mamadou Traoré, proche de l'ex-chef rebelle, a promptement réagi à la nouvelle.

"Si ça peut leur faire plaisir de le penser ainsi, tant mieux pour eux. Une chose est sûre et certaine. Ce n'est pas Guillaume Soro qui fréquente chaque mois les grands hôpitaux français pour se soigner. Ce n'est pas lui le grand malade que toute la Côte d’Ivoire connaît. Bogota se porte bien. Et tous ceux du Restaurant qui rêvaient de le voir rejoindre Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko dans l'au-delà, après une grosse maladie, devront attendre encore beaucoup d'années. Qu'ils se préoccupent plutôt de la santé de leur Gourou", a confié le cadre de GPS.

Mamadou Traoré a aussi ajouté que "c'est l'exil de Guillaume Soro qui a fait qu'aujourd'hui il est en bonne santé et en vie". Pour lui, si son leader "était resté dans les sillages du Restaurant (RHDP), c'est sûr et certain qu'il aurait rejoint les autres enfants du Gourou du Restaurant dans l'au-delà". "Voici pourquoi il ne faudrait pas toujours en vouloir à Dieu lorsqu'Il vous fait passer par des épreuves pour vous grandir", a-t-il conseillé.