Côte d'Ivoire : Adjoumani félicite ses "filleuls" Yodé et Siro

Yodé et Siro étaient en attraction au Palais de la culture de Treichville pour la célébration de leurs 25 ans de carrière le samedi 22 octobre 2022. Au lendemain du spectacle du duo venu du quartier "Gbatanikro", Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a salué la prestation de ses "filleuls".

Côte d'Ivoire : Kobenan Kouassi Adjoumani salue le "brillant concert" de Yodé et Siro

Samedi 22 octobre 2022, Yodé et Siro ont pris rendez-vous avec leurs fans au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Les deux chanteurs de zouglou ont tenu à célébrer leurs 25 ans de carrière en organisant un concert à la salle de 4 000 places. Le spectacle a eu lieu en présence de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo et du chef de l'hémicycle ivoirien Adama Bictogo.

Les acteurs du showbiz se sont également mobilisés autour de Yodé et son compagnon. Soum Bill, ASalfo, Kerozen, Samy Succès et plusieurs autres ont pris part au show .

Kobenan Kouassi Adjoumani, qui se positionne comme le parrain de Dally Djédjé Gervais dit Yodé et Aba Sylvain Decavailles (Siro), a tenu à rendre hommage à ses "filleuls".

"En zouglou, gbê est mieux que drap ! Je voudrais féliciter mes nouveaux filleuls à vie, Yodé et Siro, pour leur brillant concert. Au cours de ce concert, vous n’avez pas manqué de saluer, en toute modestie, le Président Alassane Ouattara, son sens élevé de l’humanisme et son engagement à œuvrer au quotidien à consolider la cohésion sociale entre tous les Ivoiriens que nous sommes, malgré la divergence de nos idées et de nos opinions politiques, car avant tout, nous sommes tous des frères et sœurs. Merci d’être des vecteurs de paix, chers filleuls et bravo encore pour votre prestation. En zouglou, ça réussit toujours !", a laissé entendre le ministre ivoirien.