Cocody : Un banquier arrêté pour outrage à un policier

Le nommé KNA, banquier de profession, a osé défier un agent de la police de circulation. La scène a eu lieu le mercredi 19 octobre 2022 non loin de l'École de police de Cocody. Il a été interpellé par les services de la Police nationale, a-t-on appris de sources policières.

Côte d'Ivoire-Cocody : Un banquier devant les tribunaux pour outrage

Mercredi 19 octobre 2022, une scène peu ordinaire a attiré les regards au niveau du feu tricolore de l'École de police de Cocody. Ce jour-là, les agents de la police de circulation postés à cet endroit étaient en plein exercice de leur fonction quand un usager a pris suir lui de défier leur autorité.

En effet, KNA, qui exerce en tant que banquier, refuse d'emprunter la voie que lui indique l'agent de police afin de faciliter le passage des autres véhicules. Il a refusé de se soumettre et a foncé sur le policier se trouvant devant son véhicule. L'usager a avancé comme raison une urgence.

La vidéo de la scène a fait le tour des réseaux sociaux. On apprend auprès de la Direction générale de la Police nationale que le banquier a été mis aux arrêts le lundi 24 octobre 2022 pour outrage à un agent public, rébellion et mise en danger de la vie d'autrui. Le mis en cause n'a pas fait de difficultés pour reconnaitre les faits qui lui sont reprochés.

La direction de la police fait savoir que le banquier sera conduit devant le parquet où il devra répondre de ses actes. Par ailleurs, elle invite "les usagers à la retenue et au respect des agents des forces de l'ordre en exercice". "Tout acte irrespectueux à l'encontre d'un agent de police dans l'exercice de ses fonctions est puni par la loi", a précisé la direction de la police dans une note.