The Bachelor Afrique: Un manque de culture flagrant des candidates

L’émission The Bachelor Afrique francophone télé-réalité diffusée sur Canal+pop bat son plein sur les réseaux sociaux depuis son premier épisode. The Bachelor, épisode 2, qui s’est déroulé le samedi 22 octobre dernier, a révélé le manque de culture de conversation des candidates. Chose tellement flagrante que les internautes se sont posé des questions sur les critères de recrutement des candidats.

Sur quels critères les candidates The Bachelor ont-elles été retenues ?

En effet, la télé réalité au centre des buzz animée par la splendide influenceuse et femme d’affaires, Emma Lohoues, est une fois de plus au cœur des débats après des révélations sur les relations douteuses du Bachelor Joel Williams avec plusieurs stars dont Emma Lolo elle-même.

Les projecteurs des téléspectateurs analytiques, se sont posés sur l’intellectualisme de ces candidates qui font la course pour l’amour de The Bachelor.

Le deuxième épisode de l’émission télé réalité, s’est présenté sous la forme d’un cadre d’échange tête à tête entre le cœur à prendre (the bachelor) et les quinze candidates de la seconde étape. Ce cadre d’échange a fait ressortir le niveau d’intellectualisme des candidats.

Aussi flagrant, le manque de culture de conversation, de charisme, d’intello pour ne citer que ceux-là, ont pu laisser les internautes sur leur faim.

A des questions simples que posait Joel Williams The Bachelor aux candidates, telles que : ‘’est-ce que tu aimes faire ?’’ ou encore ‘’pourquoi tu participes à The Bachelor ?’’ Il y en avait qui ne savaient même pas pourquoi elles participaient à l’émission. C’est dommage !

Tout laisse à croire que le niveau de casting de l’émission The Bachelor est mauvais. Au-delà de la beauté et du niveau de Joel Williams The Bachelor qui n’est pas mal, qu’est-ce qu’on retient réellement de ces candidates, mise à part leur beauté ?

Comme on a coutume de dire chez nous en bon africain : ‘’on ne mange pas de beauté''. En clair, c’est quoi la valeur ajoutée de ces dernières à celle qui ambitionne de faire The Bachelor acte 2 ?

Mam (stagiaire)