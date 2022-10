Côte d'Ivoire - Entrepreneuriat Féminin: Patrick Achi prend des engagements

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a rassuré, le 24 octobre 2022 à Abidjan, les membres du Forum de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat Féminin (FEEF), de l’engagement de l’Etat à les accompagner pour leur autonomisation et pour le développement de leur carrière. C’était au cours d’un déjeuner organisé à la salle des Banquets de la Primature, où chacune des convives du Premier Ministre a eu l’opportunité de décliner son profil et d’expliquer son quotidien de travail.

« Nous sommes heureux d’avoir des femmes comme vous. Quand on est habité par des initiatives aussi nobles, on mérite d’être accompagné par l’Etat, qui naturellement partage la même vision, les mêmes ambitions et objectifs que vous… Au nom du Président de la République Alassane Ouattara, de mes collaborateurs ministres qui sont avec moi, sachez que nous sommes à l’écoute et engagés avec vous à faire ce cheminement pour lequel vous nous avez sollicités… », a dit le Premier Ministre.

Pour Patrick Achi, le rôle du gouvernement est de permettre à tout un chacun de s’insérer socialement, à travers une activité qui l’aide à mener une vie décente et digne. Le Chef du gouvernement a salué la capacité des membres du FEEF à se regrouper pour transcender les écueils qui pourraient constituer des freins à leur autonomisation.

« Individuellement, il est difficile de recevoir chaque personne pour faire son plaidoyer personnel. Si vous êtes capables de vous retrouver ensemble, partageant une vision et des valeurs communes dans le creuset du FEEF, alors il est plus facile pour nous de recevoir votre organisation », a-t-il indiqué. Le Premier Ministre a rappelé que le programme du gouvernement accorde une place de choix aux femmes.

« Il y a un ensemble d’actions qui sont menées, nous aurons l’opportunité dans des cadres appropriés, de rentrer dans le détail ; et voir pour chacune de vos organisations ce qui sied le mieux, afin de vous permettre d’aller aussi loin que possible », a-t-il promis. La Commissaire Générale, Sandrine Rolland, a indiqué que le FEEF est un rendez-vous annuel qui vise à amener les femmes à se réaliser, en déployant tout leur potentiel.

La 9ème édition de cette rencontre qui se déroulera du 11 au 12 novembre 2022 à Abidjan, aura pour thème : " Ecrire l’histoire ". Elle est placée sous le parrainage du Premier Ministre Patrick Achi.

Source : Primature.