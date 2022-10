Côte d'Ivoire - Nouvel album de Josey: Quelque chose ne va pas!

Josey, de son vrai nom Gnakrou Josée Priscille, chanteuse et auteure-compositrice ivoirienne, abordant un style musical entre coupé-décalé, afro-zouk, RnB contemporain, musique soul et afro-dance, est appelée la diva par les mélomanes. Par son talent et sa voix grave mélodieuse, elle a pu se placer dans le cœur des Ivoiriens voire du monde. Cependant, le statut de briseuse de ménage a été un frein à sa carrière. Toujours au centre des polémiques, la nouvelle compagne de l’ex capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Serey Dié, a perdu sa place de Diva qu'elle avait dans le temps.

Deux semaines après la sortie de son album ‘’Phoenix’’, Josey à tâtons!

Coup gueule, déception, insultes ont été les grandes marques de la vie de l’artiste Josey ces derniers mois. Après la révélation de sa relation intime avec le footballeur international Serey Dié, la naissance de son deuxième garçon, la carrière de la nouvelle madame Dié est minée par des polémiques. Fans et internautes s’insurgent contre elle pour avoir "brisé" le foyer d' Ariane, l'ex épouse du footballeur ivoirien avec qui il a eu cinq enfants.

La chanteuse a posté, le 20 septembre dernier, de nouvelles photos sur sa page Facebook. Une publication devenue virale en quelques minutes. Les commentaires injurieux ont poussé la chanteuse à cracher ses vérités à ses détracteurs. ‘’Vous n’êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme ce n’est pas une pompe à lavement qu’on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal, sucez le courant. Il n’y a rien de ridicule à cela et je n’ai aucune honte à vous le crier. Même en chanson je vous le dirai. Vous n’êtes ni maîtres de ma vie, ni décideurs quelconques de ma destinée’’, a-t-elle lancé.

Josey fera un autre ‘’coup de gueule’’ !

Artiste chanteuse, Josey signe son retour sur la scène musicale avec "Phœnix". Elle revient avec plusieurs projets notamment la sortie de son album composé et son concert prévu pour le mois de décembre. Grande différence avec son précédent album "Cocktail", ‘’Phoenix’’, le nouvel album de l’auteur qui a réveillé le mapouga avec le tube à succès ‘’Zambéléman’’, ne l’a toujours pas fait sortir des centres. Le titre de l’album ayant le plus de vues sur YouTube est ‘’Coup de gueule’’ avec 499.000 vues. Cette histoire de "voleuse de foyer" a-t-elle eu un impact sur la carrière de Josey ? C'est possible que beaucoup ont été déçus et sont perdus sur le chemin de Josey.

Mam Ouattara (stagiaire)