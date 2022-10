Traite des personnes : Expertise France et le Gouvernement ivoirien en phase

Le secrétariat exécutif du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes(CNLTP) et Expertise France ont signé un mémorandum d’accord pour créer un cadre de collaboration entre les deux parties qui acceptent de collaborer et à faciliter les démarches d’expertise France dans la mise en œuvre du projet d’appui à la lutte contre la traite des personnes en Côte d’Ivoire. C’était ce jeudi 20 octobre 2022 au sein du cabinet du Ministère en présence de la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

L’engagement Expertise France et le Gouvernement ivoirien réaffirment leur engagement dans la lutte contre la traite des personnes

Face au phénomène de la traite des personnes en côte d’ivoire le gouvernement ivoirien et son partenaire expertise France n’ont pas l’intention de desserrer le point que si le phénomène est définitivement éradiqué.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d’appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du golfe de guinée à savoir la côte d’ivoire, le bénin, Ghana, Guinée, Nigeria, Togo avec le financement de l’union européenne et la France Intervenant Jérémie Pellet, le Directeur General Expertise France affirmé être réjouit de la tenue de cette cérémonie de signature d’un mémorandum d’accord entre expertise France et le CNLTP.

« Je voudrais remercier Madame la Ministre pour son leadership et les efforts continu en faveur de la lutte contre la traite des personnes. J’associe à ces remerciements notre bailleur, l’Union Européenne qui a accepté de financer la mie en œuvre de ce projet. » a- t-il confié.

Le Directeur Général a en outre indiqué que depuis 2019 les actions mises en œuvre en collaboration avec le comité national de lutte contre la traite des personnes et l’ensemble des acteurs ont permis d’obtenir des résultats importants dans différents domaines.

« La signature du mémorandum d’accord aujourd’hui constitue un acte fort de l’engagement renouvelé d’expertise France à renforcer les acquis des efforts de lutte contre la traite des personnes en côte d’ivoire. Il s’agit également et surtout d’œuvrer au rétablissement de la dignité des populations victimes et à la promotion des droits de Lhomme. » a laissé entendre Jérémie Pellet

Selon Anne Catherine Claude, représentante de l’Union Européenne, la lutte contre la traite des personnes est un sujet qui tient particulièrement à cœur à l’UE qui s’est ainsi doté en avril 2021 d’une stratégie pour les 5 prochaines années. Et que tout comme la Cote d’Ivoire, l’UE est fortement attachée au respect et à la protection des droits humains et en particulier à la dignité humaine : « l’UE est engagé pour lutter contre ce phénomène non seulement sur son territoire mais hors de ses frontières ,et depuis 2018 elle finance le projet d’appui à la lutte contre la traite dans les pays du golfe guinée par Expertise France qui vise à accompagner les actions des pays concernés dont la Cote d’Ivoire en matière de consolidation des institutions de lutte contre la pauvreté, de renforcement de la chaine pénale, de protection des victimes et de coopération régionale compte tenue de la dimension transfrontalière de cette problématique.. » a- t-elle exprimé

A la représentante de demander à chacun à son niveau de s’engager pour éviter que la traite ne fasse de nouvelles victimes et que les personnes vulnérables ne tombent dans les pièges des trafiquants.

Prenant la parole Belmonde Dogo a tenu à remercier les institutions pésentes à la table de signature. Elle a salué l’équipe d’Expertise France pour leur disponibilité et leur appui efficace et indéniable à la réalisation des actions de lutte contre la traite des personnes.

« L’acte que nous posons aujourd’hui consacre en effet la volonté réaffirmée de l’Union Européenne à soutenir le Gouvernement ivoirien dans ses efforts de lutte contre la traite des personnes. Je voudrais de ce fait, vous exprimer toute ma reconnaissance pour cet engagement sans cesse renouvelé à l’Etat de Côte d’Ivoire. » a déclaré la ministre.

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a loué la qualité de la collaboration qui prévaut entre Expertise France et le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes pour la signature de l’accord. Ce qui selon qui devrait permettre d’accroître les performances du Comité en matière de lutte contre la traite des personnes.

« J’assure l’engagement du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté à ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre efficace de ce partenariat. Vive la collaboration entre le CNLTP et Expertise France pour une Côte d’Ivoire unie et solidaire dans la lutte contre la traite des personnes. »