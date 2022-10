Lutte contre la COVID-19: Agboville veut accentuer la vaccination à l’école

Lancée en début du mois, la campagne de vaccination contre la covid-19, en milieu scolaire a connu un ralentissement à Agboville. Ainsi, pour renverser la tendance, la direction de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation de la ville(DRENA) a initié depuis le lundi 24 octobre 2022, une nouvelle tournée de sensibilisation à la vaccination des enseignants et des élèves dans plusieurs établissements scolaires d’Agboville.

Agboville : La DRENA veut remonter le taux de vaccination contre la covid-19 à l’école

« Le ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de la Santé, a lancé il y a quelques temps, la vaccination contre la covid-19 en milieu scolaire. Cette vaccination qui devait s’achever pour les établissements scolaires le 13 octobre 2022, va en principe se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2022 avec un minimum de 70% de vaccinations réalisées. Mais, malheureusement à la suite de la première étape, les résultats ne sont pas bons », a déploré Antoinette Péné N’Goran.

Puis la première responsable de la DRENA d’ajouter : « On nous demande de repartir de plus belle. C’est une nécessité ». Pour elle, la levée de certaines mesures barrières, est due au fait qu’il y a eu beaucoup de progrès dans la lutte contre la covid-19 à travers la vaccination. « Si nous n’acceptons pas la vaccination, nous acceptons que la maladie revienne encore dans notre milieu. En réalité, elle n’a pas disparu ! Elle est là puisque tous les jours, on nous fait le point dans le journal de 20h. Et donc, l’objectif du ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de la Santé, c’est que désormais nous soyons tous vaccinés à l’école », a rappelé Antoinette Péné N’Goran.

Notons que pour cette étape, il y a 2 tranches d’âges, notamment : les élèves de 12 à 17 ans, qui ont besoin de l’accord parental et ceux à partir de 18 ans, qui peuvent, par leur majorité, se faire vacciner. La cible de 12 à 17 ans, compte 65.832 jeunes, selon la direction départementale de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. La cible totale de la vaccination du district sanitaire d’Agboville est de 239.400 personnes dont 52% ont déjà reçu au moins la première dose.

« Il vrai que beaucoup de choses ont été dites concernant cette vaccination mais je pense que la vérité est là. Aujourd’hui, tout le monde peut se rendre au stade. Tout le monde peut se frotter. Tout le monde peut aller à l’église ou à la mosquée sans problème…Il faut donc que nous poursuivions cet effort. L’effort concerne tout le monde. Les grands comme les plus jeunes, les femmes comme les hommes…Beaucoup de maladies ont disparu dans le monde grâce à la vaccination. C’est pourquoi, je suis venue à nouveau vous encourager à vous faire vacciner car la première phase a été un échec. Et, n’acceptons pas que l’échec entre parmi nous car l’école ne servira à rien si vous êtes malades », a-t-elle conclu.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.