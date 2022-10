Fonction publique: Voici les résultats des compositions de septembre 2022

Les résultats des concours de la Fonction publique 2022, des compositions du 17 au 18 septembre, sont enfin disponibles et consultables. Selon les chiffres de l’administration publique ivoirienne, ce sont environ 10 876 postes qui sont mis en jeu pour la session 2022.

Fonction publique : le site pour consulter son résultat

Selon un communiqué du ministère de la Fonction publique, « il est porté à la connaissance des candidats aux concours administratifs de la Fonction publique session 2022, ayant pris part aux épreuves écrites d’admissibilité et d’admission, les samedis 17 et dimanche 18 septembre 2022, que les résultats sont disponibles à compter du mardi 25 octobre 2022 ».

Ces résultats sont consultables sur le site : https://gdec-sonec.org/

Résultats concours Fonction publique : les voies de réclamations

Le ministère porte à l’attention des candidats plaignants de leurs résultats, de se rendre au siège du ministère de la Fonction publique dans une periode précise. « Les réclamations portant sur lesdits résultats seront recevables durant la periode allant du mercredi 26 octobre au vendredi 25 novembre 2022. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable », laisse entendre le communiqué.

Ces réclamations porteront plus précisément sur : « les erreurs de numéros, l’orthographe des noms, le total des points et le non report des notes sur le relevé conformément à l’arrêté n’2028/MTFPRA/DFC du 6 mars 2002 portant sur les réclamations liées aux résultats des différents concours administratifs ».

Il faut souligner que le ministère a ouvert 384 concours pour 10.876 postes budgétaires. Ainsi le nombre de candidats à ces différents concours, est évalué à 107.553 dont 96.020 pour les compositions sur table et 11.533 sur les études de dossiers.

Bekanty n’ko : redacteur www.afrique-sur7.ci